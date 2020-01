Realiza reintegros de su cuenta bancaria y luego denuncia que los hicieron otras personas

Lunes, 27 de enero de 2020

La Policía Nacional han detenido a un varón de 68 años, como presunto autor de un ilícito de simulación de delito, tras denunciar falsamente reintegros efectuados por terceros de su cuenta bancaria.

El pasado día 21 presentó denuncia en la que refería que “había acudido a su oficina bancaria para realizar un reintegro de dinero y en la entidad le respondieron que no podía darle dinero alguno ya que no lo tenía en cuenta, mostrando su extrañeza porque no había sacado desde diciembre y nunca había autorizado a nadie a que lo hiciera o utilizara su cartilla, facilitándole el empleado bancario un extracto en el que figuraban reintegros en oficina por importes de 400, 200 y 600 euros, que él no asumía como suyos”.

La investigación permitió comprobar los antecedentes del denunciante, con 13 detenciones anteriores, incluida una del día 2 de enero por simulación de delito, al denunciar que alguien había realizado una copia de su DNI y, haciéndose pasar por él, había efectuado reintegros en su entidad bancaria por importe de 204 euros.

Finalmente, los agentes pudieron verificar que los reintegros denunciados habían sido efectuados personalmente por el detenido, incluso dos de ellos habían sido presenciados por personal de la residencia de ancianos donde vive.