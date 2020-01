El cereal mantiene la escalada de precios, ahora acompañada por el vacuno de cebo y el sacrificio

Lunes, 27 de enero de 2020

Una jornada más el cereal mantiene la escalada de precios que comenzara a principios de año en la lonja de Salamanca, una sesión en la que se vio acompañado de una subida importante de los machos de vacuno para cebo, tanto en cruzados como en terneros del país, también de las hembras, pero con una subida menos pronunciada. Aun así todavía hay una distancia considerable para llegar a los 600 euros por cabeza.

En la Mesa de Cereal se acordaron subidas de 2,00 €/T. para el trigo y el maíz, que ya cotizan a 201 y 185 €/T. respectivamente. También subieron 1,00 €/T. cebada (182 €/T.), avena (190 €/T.), centeno (182 €/T.) y triticale (188 €/T.).

En el mercado de ganado se acordaron nuevas subidas para las reses de vida, también en sacrificio para añojos, erales y novillos, registrando estos una subida de 0,03 €/K. En cebo, machos cruzados subieron a razón de 0,06 €/K., también los terneros del país, mientras que las hembras de ambas categorías lo hacían en 0,2 €/K. Se registraron 1.793 animales, de ellos 1.615 para vida, además de las canales de 17 toros y 161 vacas. Los machos para vida cotizaron a 522 euros por 393 euros las hembras y 324 euros los terneros del país.

En cuanto a la Mesa de Ovino, se mantiene la tendencia a la baja de las últimas semanas, nueva bajada de los lechazos, esta vez de -0,10 €/K., mientras que los corderos de más de 25 kilos bajaron -0,05 €/K.

En la mesa de porcino blanco no se movió nada, no así en el ibérico, donde la bellota vuelve de nuevo a cotizar a la baja, -0,03 €/K. para los cochinos de bellota al 50% y -0,01 €/K. para el Cebo de Campo y Cebo. En la mesa de despiece no hubo variaciones.