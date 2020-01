El PSOE pide la creación de una comisión especial para investigar la situación en que se encuentran Las Pistas

Lunes, 27 de enero de 2020

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca tomará la iniciativa en relación con la situación en que se encuentran Las Pistas del Helmántico y llevará al Pleno que tendrá lugar el próximo 7 de febrero una moción para solicitar una comisión especial de investigación que ponga luz sobre el estado de las instalaciones deportivas que son propiedad del Consistorio salmantino.

Los concejales socialistas consideran “insuficientes las escasas explicaciones procedentes del Gobierno municipal tras las informaciones conocidas sobre una posible ausencia de licencias que permitan el uso de las instalaciones municipales conforme a la normativa vigente, así como muy graves las declaraciones esgrimidas por su portavoz la semana pasada en las que aseguraba que las instalaciones “están en regla”, sin aportar documentación alguna que lo demuestre”.

Desde el primer momento en que los concejales socialistas tuvieron conocimiento de la ausencia de las autorizaciones pertinentes para el correcto y adecuado uso deportivo de Las Pistas del Helmántico, se ha intentado “obtener la información por los cauces establecidos. Sin embargo, hasta el momento, no se ha producido ninguna comunicación concreta por parte de ningún responsable del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Salamanca, formado por PP y Ciudadanos, ahondando así en la falta de transparencia que les caracteriza desde el inicio de la presente legislatura”, alega el PSOE.

En este contexto de “ausencia de información y opacidad, el Grupo Municipal Socialista ha decidido llevar el tema al próximo Pleno, como máximo órgano de representación del Ayuntamiento, para que se inicie una investigación sobre la situación de Las Pistas del Helmántico, así como para analizar de manera específica el estado de conservación y mantenimiento del resto de instalaciones deportivas de titularidad municipal y para plantear una planificación de las necesidades de inversión que deban ejecutarse para una utilización óptima de todas ellas”, informan desde el partido.

En este punto cabe recordar que las Comisiones Especiales están reguladas en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca que, según su artículo 139.1, establece que “el Pleno podrá acordar la creación de otras Comisiones Especiales con fines de colaboración con otras Administraciones Públicas, seguimiento de asuntos, control y fiscalización, investigación, gestión y otros cometidos”. La aprobación de esta moción que se debatirá el 7 de febrero dependerá de la mayoría del Pleno municipal, mayoría que “el PSOE espera conseguir”.

Del mismo modo, una vez creada la comisión especial, es intención del Grupo Municipal Socialista “poner sobre la mesa la preocupación en torno a la privatización del personal auxiliar en las instalaciones municipales deportivas, que vendrían a confirmar los temores del PSOE por el interés del PP y de Ciudadanos de dejar en manos privadas las instalaciones deportivas de titularidad municipal, como ya hicieran con la gestión de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela”.

Por último, sobre la presentación en FITUR de la candidatura de Salamanca como Ciudad Europea del Deporte en el año 2021, el Grupo Municipal Socialista considera que es “una cortina de humo para intentar tapar las vergüenzas en materia deportiva del Gobierno municipal, que no es capaz siquiera de ofrecer explicaciones sobre una de las instalaciones municipales a las que acude un mayor número de asistentes a los eventos deportivos que allí se celebran. Una carta de presentación, por tanto, de dudosa credibilidad puesto que las principales instalaciones deportivas o están privatizadas o se encuentran en situación de dudosa legalidad. Además, los socialistas advierten que la citada candidatura no nace del consenso político y tiene importantes signos de improvisación, ya que no se ha consultado ni hecho partícipes a los clubes deportivos ni a personas vinculadas al mundo del deporte en la ciudad”, finalizan.