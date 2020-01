¿Debemos preocuparnos en Salamanca por la gripe china?

Lunes, 27 de enero de 2020

Aunque, como suele suceder frecuentemente, la información irá perdiendo peso a medida que pasen los días, tenemos que acostumbrarnos a que el coronavirus sea uno de los principales argumentos informativos, sobre todo porque no va a parar de crecer mientras los especialistas no logren una vacuna que lo mitigue

El hecho de que la noticia sobre el virus procedente de China este prácticamente en todos los medios de comunicación provoca que entre la población haya más inquietud por la posible llegada de una enfermedad que, de momento, en su país de origen ha matado a 56 personas y afecta ya a 2.070.

Desde el inicio del brote, se han registrado 842 casos confirmados, 830 en China y 12 en otros países Tailandia (4), Japón (2), Corea del Sur (1), Taiwán (1), Vietnam (2), Singapur (1) y EEUU (1). Entre los casos confirmados, 16 son trabajadores sanitarios. El rango de edad de las personas afectadas oscila entre los 25 los y 89 años.

Sin embargo, y pese a la contundencia de esos datos, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social explican que, por el momento, no hay razón para estar preocupados por la propagación del virus en nuestro país. Los motivos son varios, principalmente que España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad, origen del brote, no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino. Además, las autoridades chinas han restringido los vuelos desde Wuhan.

A pesar de las sospechas, hasta en tres ocasiones las pruebas del coronavirus han dado negativo en nuestro país en los últimos días, la última vez el domingo, cuando un turista chino fue ingresado en Granada con lo que parecían ser síntomas de la neumonía provocado por el virus.

Poco probable

Francia es, hasta el momento, el único país europeo con casos confirmados. Desde el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca (CIETUS) los especialistas consultados por SalamancaAlDía, reconocen que el ritmo actual de movilidad del ser humano hace más que probable que enfermedades como el coronavirus se propaguen rápido y lejos -lo que impide descartar que aparezca algún caso importado en España procedente de la zona de riesgo- aunque la amenaza no es por el momento preocupante.

La conocida ya como ‘gripe china’ se transmite de persona a persona aunque la enfermedad parece ser poco contagiosa. Para que se produzca la infección, se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias de un animal infectado o de una persona enferma con las mucosas de otra persona (nariz, boca ojos). Desde el ministerio aclaran que parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.

China, blindada

Desde el 22 de enero las autoridades Chinas han activado el nivel 2 de respuesta de emergencia de salud pública que incluye medidas como la recomendación a personas sintomáticas de autoaislamiento domiciliario y el suministro de mascarillas para la población. A la vez, decretaron el cierre total al tráfico público incluyendo todos los vuelos a partir del 23 de enero en Wuhan así como otras cinco ciudades de la provincia de Hubei: Huanggang, Ezhou, Chibi, Lichuan, y Xiantao. Igualmente se ha procedido al cierre de locales de atención al público como cines, cibercafés o centros culturales y turísticos, y a la suspensión de todas las actividades escolares.