Cómo tener las pestañas más largas y fuertes

Domingo, 26 de enero de 2020

Puedes mejorar tus pestañas, y aunque parte de su aspecto tenga que ver con la genética o alimentación, existen prácticas que puedes tomar día a día para tener buenos resultados

Uno de los puntos que mayor impacto tienen del rostro de una mujer, es sin duda sus ojos, y sobre todo sus pestañas. Unas pestañas largas y fuertes pueden realzar la belleza de tus pupilas, y volverlas el centro de atención. No obstante, no todas gozamos de la suerte de tenerlas como deseamos, ¿cierto? Pero, que dirías si te enterases de que existen ciertos truquillos o formas de que mejore su aspecto, y más aun su salud. Si, así es y aquí te lo contaremos todo, por te invitamos a seguir leyendo.

Dicho esto, es cierto, puedes mejorar tus pestañas, y aunque parte de su aspecto tenga que ver con la genética o alimentación, existen prácticas que puedes tomar día a día para tener buenos resultados. Conozcámoslos a continuación:

La magia del aceite de oliva

Las propiedades “mágicas” del aceite de oliva han sido un secreto a voces de generación en generación, tanto para la piel como para el crecimiento del cabello. Tus pestañas, no son la excepción, ya que con las altas dosis de vitamina E y ácidos oleicos estimularás su crecimiento. Para ello, en un pequeño algodón úntalo diariamente, por un periodo de 4 semanas. ¡Notarás la diferencia!

Y aquí hacemos un paréntesis para invitarte a que acompañes la belleza de tu rostro, labios y pestañas (recién renovadas) con maquillaje de la excelentísima tienda The Body Shop. Con el uso de un código promocional The Body Shop, tendrás magníficos descuentos en cualquier a de sus productos de selección, ya sea labiales, cremas, o rímel. ¡No te lo pierdas!

Vaselina para deleitar a tus pestañas

La vaselina es otra alternativa al aceite de oliva que es igual de eficaz y aumentará el grosor y volumen de tus queridas pestañas; todo debido a su alto contenido de vitamina E. Deberás en esta ocasión valerte de tus brochillas para Rímel, si es una que ya no uses y que no tenga ningún tipo de residuos ¡mejor! Mójalas en vaselina, y antes de dormir aplica con cuidado de forma diaria. Siempre lava de nuevo la brocha, el proceso puede durar de 1 a 2 meses, así que ten paciencia.

Té verde

Consumir cierto tipo de bebidas o alimentos en nuestro día a día tendrá un efecto positivo o no en nuestro cuerpo, incluyendo en nuestras pestañas. Y, si eres amante del té, te informamos que tomar té verde de forma recurrente beneficia a su crecimiento debido a flavonoides y antioxidantes. Puedes consumirlo, o aplicarlo para limpiar los folículos de tus parpados, ¡inténtalo!

Cambia tu alimentación ¡el uso de la queratina!

La queratina nutre enormemente nuestro cabello, y de igual manera afecta positivamente sobre nuestras pestañas. Es una proteína que constituye a nuestra capa más externa de la piel, pelos y uña. Consumirla recurrentemente te dará buenos resultados, ¿Qué alimentos la contienen? Principalmente el pollo, pescado, arroz y huevos ¡no lo olvides! De esta manera también le darás un cariño a tu cuerpo.

Además, complementa el consumo de queratina con frutas como la guayaba o yogurt, y en general alimentos ricos en proteínas. No solo así fomentarás su crecimiento, sino que evitarás su caída ya que se fortalecerán. ¡Será como magia!

Masajea tus parpados

Puede que te parezca un poco extraño, pero la realidad es que darte masajes constantemente en el parpado es un buen método para el crecimiento de tus pestañas. Debes ser cuidadosa, sin prisa para no causar daños a tus ojos, el objetivo es aumentar la circulación de sangre a los folículos y así, mayor cantidad de nutrientes llegarán hasta esa zona. Trata de que tus masajes sean de 2 a 4 veces por semana, preferiblemente antes de dormir.

Sé constante y verás resultados en tus pestañas

Antes de finalizar, recalcamos el hecho de que los resultados no se ven de la noche a la mañana. Como todo en la vida, debes ser constante, y perseverante para que luzcas hermosamente radiante en esa zona de tu rostro. Y, además, recuerda que te invitamos a usar un Código Promocional The Body Shop, con el cuál lograrás realzar tu belleza usando alguno de sus productos. No es para menos, ya que con tus nuevas pestañas estamos seguras de que querrás lucirlas a todo dar.