La alcaldesa de Vitigudino aclara que su pareja ha actuado como asesor experto en contratos en dos reuniones y de forma desinteresada  

Luisa de Paz señala que no quiere entrar en un bucle de réplicas y contrarréplicas y que “será el tiempo el que dé o quita la razón a unos u a otros”

Tras algunas de las críticas vertidas por los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Vitigudino, contra la alcaldesa popular Luisa de Paz, la regidora ha declinado entrar en valoraciones y únicamente ha querido responder a la pregunta formulada por los socialistas sobre “en calidad de qué” le acompaña su pareja a reuniones con empresas vinculadas al Ayuntamiento.

A este respecto, De Paz ha querido aclarar, en primer lugar, que la presencia de su pareja en estas reuniones se produce “de forma desinteresada” y como “experto en contratos”, que “por su relación personal conmigo ha accedido a asesorarme en dos contratos que vencen próximamente y que son más complejos de lo que suele ser habitual”.

Uno de estos contratos es el que mantiene el Ayuntamiento con Tecvasa, empresa encargada del servicio de abastecimiento de agua y cuya relación contractual vence el próximo mes de junio. Sobre la presencia de su pareja en una reunión con responsables de la empresa para abordar el establecimiento de un nuevo contrato o poner fin a la relación, “en lugar de contratar una consultoría externa, que casi siempre están relacionadas con las empresas, he optado por tener el asesoramiento de una persona experta en contratos muy importantes del Estado, es de mi total confianza y sin coste para el Ayuntamiento”.

De esta decisión “tenían conocimiento los concejales del equipo de Gobierno, así como la secretaria. También había consultado el aspecto legal y me han asegurado que no había problema, otra cosa es que hubiera estado contratado y fuera mi marido, pero no es el caso”.