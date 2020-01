¿Dónde están los poetas? Hojeaba, y ojeaba, según se mire, estos días de atrás algunos libros de poesía adquiridos últimamente y buscaba algún poema, aunque no fuera todo él al menos alguna referencia significativa, a los problemas concretos del ciudadano de hoy, tanto en su supervivencia diaria como en las dificultades para mantener un pensamiento razonable sobre lo que ve y vive. Y no pensaba en una poesía social, que hoy se ve que (¿ya o todavía?) no cabe, sólo buscaba algunos sentimientos – interrogación, protesta, señalamiento, tristeza, preocupación y cosas así – ante el mundo, ante la sociedad o ante el ciudadano.

Y no lo encontré. Por eso, por hacer la experiencia a un nivel más amplio, fui a La Latina, en la calle Brocense (¡que ya no pueden darse tan seguidos dos nombres de tanta altura cultural!) y hojeé cuidadosamente lo último en poesía. Y me sucedió lo mismo. El alma del poeta se queda en la nube de las alturas o en los velos interiores del espíritu y no se quiebra dolido y en protesta ante los gritos del mundo de hoy.

Y recordaba un certamen de hace años que se titulaba La poesía mira al Sur (al hambre del Sur, claro) y ningún poema presentado se estremecía ante la dura realidad de la injusticia, todos escapaban por las propias interioridades del autor, ensimismado y sobreseído; y añadí por mi cuenta un poema con algo de lo que a mí me parecía alma dolorida y en denuncia para que no quedara todo en palabras lejanas y sordas. Y seguimos más o menos igual.

Y recordaba las preguntas del cantautor Ricardo Cantalapiedra que han dado pie al título a esta reflexión, ¿Dónde están los profetas?, porque viene a ser lo mismo. Y me sonaba algo que escuché una vez y al final di con ello, una canción del argentino Boom Boom Quid, ¿Dónde están los poetas?, que canta esta situación entre la búsqueda y la acusación. Pues eso, dónde están hoy los poetas, o los profetas o las voces en alto que llamen a las cosas por su nombre, que aclaren lo que nos pasa y ofrezcan respuestas o al menos denuncien por si surte efecto…

Cedo a la tentación de acudir a profetas y poetas y recuerdo en primer lugar dos textos hermanos de dos profetas judíos, Jeremías (8, 12) y Ezequiel (13, 10). `Y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo: `Paz, paz, pero no hay paz´”, dice el primero. Y el segundo: “Han engañado a mi pueblo, diciendo: `¡Paz!´ cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro de denuncia, ellos lo recubren con cal”.

Eran profetas de hace dos mil quinientos años y seguimos casi lo mismo. El poder está a salvo y esto marcha. Y ese mismo juego de juicio y denuncia se puede hacer recurriendo a poetas de anteayer. Pero hoy, ¿dónde están?

Y veo yo desde la altura de mis años que hoy se multiplican los enjabelgadores por todos los altillos, los enlucideros bien organizados con su brocha y su cubo de cal, los blanqueadores de oficio bien pagados las más de las veces, bien colocados en lo alto de la escalera de tijera de la opinión pública para dominar todos los espacios de la tapia de denuncia y cubrirla con la cal de turno para que todo quede como si nada o se disimule con el color de sus colores propios y partidistas. Ya lo denunciaba Ezequiel hace 26 siglos…

Y mientras tanto los poetas, la voz más alta de toda sociedad, andan distraídos y atraídos por la sola belleza del verso o por el sentimiento íntimo que brota emocionado y se encarna armoniosamente en el ritmo y medida de las palabras.

Por eso me pregunto, ¿dónde están las poetas? Si alguien puede dar pista o razón, que lo diga.