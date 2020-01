Cortés y los fichajes: “Igual la plantilla se queda como está”

Viernes, 24 de enero de 2020

El técnico del filial del Salamanca UDS atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo con el Bupolsa en el Tori

Baja de Diego Vargas: “Era nuestro pichichi y de la Liga. Vargas era uno de los jugadores más importantes para nosotros y ha marcado el 40% de los goles del equipo. Tenía mucha importancia y para él era una oportunidad estar en el Albacete al estar en dinámica con el primer equipo, pero con ficha del filial”.

Recambio: “Era un jugador importante y había jugado casi todo con nuestra plantilla con Jorge y conmigo. Es una baja muy importante… ¿Doler? Tenemos que seguir y hay que buscar soluciones. No tenemos ningún delantero. La plantilla se hizo con dos delanteros y no tenemos a ninguno de los dos. Con La Granja ya experimentamos un poco. Si no hay delanteros puros, intentaremos buscar otras variantes como jugar con falso 9”.

Mercado: “Llevo desde hace un mes con necesidades y sabéis que tampoco hay lateral izquierdo. Gaviño fue baja y tampoco se buscó recambio. Subimos a Leo y ahora está con el primer equipo, pero no tenemos a nadie. Tenemos 22 puntos de distancia sobre el descenso y hay que darle valor. Me duele por el juvenil, que está buscando el ascenso…”.

Victoria: “Nuestra ilusión es seguir en el tren y tenemos que pelear con el Bupolsa. Vamos a jugar en casa, aunque en artificial al ser el Tori. Somos irregulares y hay que competir”.

Bajas por el primer equipo: “Hay que hacer encaje de bolillos. Si nos ponemos a contar las bajas… Hay muchas. Toca tirar del juvenil. No hay bajas por sanción, pero quiero pensar en el club. La salvación ya está y muy mal se tendría que dar”.

Tori: “Un palo es que no tengamos jugadores. Jugar en el Tori… nos toca jugar en el Tori y en 15 días también”.

Pagos: “Hay una situación complicada y todos la vivimos, por eso hay que darle mucho valor al filial. Se va a intentar solucionar todo y espero que sea así y que cumplan con su palabra. Es una situación que es una experiencia. Al filial le pondría un 10 a los jugadores y al cuerpo técnico”.

Decepcionado: “Siempre soy optimista y de cada cosa que pasa intento sacar algo positivo, pero todos desearíamos que estas situaciones no se produjeran, pero la vida viene así y toca asumirlo. Me lo tomo como una experiencia. ¿Decepcionado? Es lo que hay… Igual la plantilla se queda como está”.