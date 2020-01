Larrazábal, sobre los impagos: “Tenemos la palabra del club de que en breve todo va a estar al día”

Viernes, 24 de enero de 2020

Aitor Larrazábal, entrenador del Salamanca UDS, abordó toda la actualidad del club en un momento muy complicado por la inestabilidad deportiva e institucional en la rueda de prensa previa al Real Unión.

Dinámicas opuestas: “Es cierto que ellos en los dos últimos partidos han sumado y han dejado la portería a cero. Dependemos de nosotros mismos y tenemos que estar bien para cambiar el chip. Nuestro último partido en vivo me pareció infinitamente peor que lo que vi en vídeo. Los errores nos están penalizando y debemos minimizarlos. Un equipo que no ha dejado la portería a cer0 fuera de casa a estas alturas… dice mucho. Tenemos que ganar el partido y hay que tener calma, los chicos no son malos”.

Cambios en el once: “Seguro que sí y es necesario. En el medio están fuera Molina, Serrano, Amaro y algún cambio tenemos que hacer”.

Medio: “Sepúlveda, Aguilar y Mati van a subir, igual que Altube”.

Chatón: “Me transmitió Chatón que había una noticia de que podía ser baja y todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero deben ser conjuntas y tenemos que esperar a ver que cómo va su evolución. Tengo claro que no va a estar la semana viene y está falto de ritmo”.

Fichaje: “Seguimos esperando e intentando ver las mejores opciones. Hoy se ha abierto la opción de un delantero nacional que viene del mercado extranjero”.

Club: “Es una pregunta más para la dirección deportiva. Ellos decidirán qué se puede reforzar”.

Situación parada: “Son jugadores que tienen varias posibilidades y están deshojando la margarita. Es complicado”.

Posición: “Un delantero que meta 8 goles, un extremo que de asistencias o un central que nos corte la sangría. En los extremos tenemos cierto déficit”:

Diego Aguilar: “Lo desconozco. No sé cuando va a llegar. Los mismos interrogantes que vosotros los tengo yo. Se fue Diego Vargas y me enteré por la mañana… Tendrá que venir alguien y lo necesitamos”.

Ánimo: “Estoy bien y no me ha dado tiempo casi a estar mal. Tengo mucha ilusión”.

Cabreo de la afición: “Normal, normal… Cuando un equipo entra en una espiral así es porque hay cosas que no se han hecho bien”.

Plantilla débil mentalmente: “Sí, lo saben ellos. Era un equipo que no tenía mucha personalidad y echamos de menos a jugadores que tienen que tirar del resto”.

Impagos: “Todo afecta y se puede alterar, pero hay más clubes en esta situación y siguen compitiendo. A nadie le gusta vivir estas situaciones. Tenemos la palabra del club de que en breve todo va a estar al día. Desde fuera tienes una sensación y desde dentro tienes otra. Es diferente, ya que percibes ciertos matices y cuando estás dentro ves otros comportamientos y ese es el reto”.

Final el domingo: “No es una final. Eso lo sería si te tienen que extirpar un tumor, eso es duro. Esto es un aprendizaje y una experiencia y a veces es jodida. Si todos son risas es más llevadero, y si no hay que sacar la rabia y el coraje”.

Fichajes parados por impagos: “He hablado con represetantes y creo que no puede influir mucho, aunque en ciertos casos puede afectar. Hay dos jugadores que pueden venir… o 1 o 3. Depende del dinero”.

Bajas: “Si hay llegadas… puede haber bajas. El lunes nos pondremos a trabajar en ello, ahora toca partido”.