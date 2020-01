Bautista pide la implicación de La Salina en la recuperación del abandonado Castro de Saldeana

Jueves, 23 de enero de 2020

El Diputado Provincial apuesta por iniciar las gestiones oportunas con los propietarios de los terrenos donde está ubicado el Castillo vetón de la II Edad del Hierro

José Francisco Bautista, diputado provincial por la comarca de Vitigudino, presentará en el primer pleno del año en La Salina, dos mociones sobre sendos recursos del patrimonio histórico de esta zona, como son El Camino de Hierro y el Castro Vetón ubicado en Saldeana.

Respecto al ‘Castillo’ o castro de Saldeana, Bautista lamenta que en la actualidad se encuentre "olvidado, deteriorado y abandonado a su suerte". "Es increible que esta joya histórica de la II Edad del Hierro, en pleno siglo XXI permanezaca inaccesible al público por encontrarse en propiedad privada, y mas increible aún que no se hayan hecho las oportunas gestiones, ni se están haciendo, para llegar a un acuerdo de compra, arrendamiento, cesión, de entendimiento al fin y al cabo con los propietarios de las parcelas en las que está sito" afirma el diputado. "Increible resulta también que en el proceso de concentración parcearia del municipio, no hace tanto tiempo, los técnicos de concentración o los técnicos de patrimonio no se preocupasen de la situación en la que iba a quedar este importante monumento histórico que cuenta con el mayor campo de piedras hincadas de los castros de la provincia" añade Bautista.

Ante esta situación, el Diputado por Vitigudino va a proponer en el Pleno de la Salina que por parte de la Diputación "se hagan las gestiones oportunas con los propietarios de las parcelas donde se encuentra ubicado el castro de Saldeana para establecer las posibles condiciones de venta, arrendamiento, cesión u otro tipo de acuerdo" y que, además, "se tengan al corriente de las gestiones que se realicen al Ayuntamiento de Saldeana".

Situado en la confluencia del arroyo Grande con el río Huebra, ‘el Castillo’ o castro vetón de Saldeana es el más impresionante de los castros de Salamanca por su emplazamiento natural, al borde de un acantilado de más de 100 metros de altura, en un meandro del río Huebra, que proporciona al conjunto una configuración ovalada. La muralla se limitó a defender los restantes lados expuestos a un ataque, defensa que se completa con un magnifico campo de piedras hincadas, que en algunas zonas presenta una anchura de más de 100 metros y con piedras de más de 1 metro de altura.

Creación de un ‘cluster empresarial’ para Camino de Hierro

Por otra parte, el diputado del grupo no adscrito en La Salina, presentará una nueva propuesta para la gestión del Camino de Hierro, proyecto promovido y financiado por la Diputación Provincial para el recorrido peatonal del último tramo de la vía férrea La Fuente de San Esteban- La Fregeneda-Barca de Alva. En el texto de la moción, Bautista argumenta que como diputado por la comarca de Vitigudino "mi prioridad es el desarrollo de esta comarca y la puesta en valor de sus recursos y por eso, persistente y reiradamente vengo insistiendo en la necesidad y urgencia de su puesta en marcha y en la necesidad y conveniencia de una gestión pública por pragmatismo y agilidad en la puesta en funcionamiento del Camino de Hierro".

La nueva fórmula de gestión para ese proyecto que plantea Bautista es la creación de un 'Cluster Empresarial’, "una agrupación de empresas e instituciones concentradas en un territorio que compiten en un mismo negocio y que comparten características comunes y complementariedades". El cluster también tendría como fines la promoción, difusión, gestión, atración de turistas y valoración de los recursos de la comarca de Vitigudino.

Ambas mociones se pesentarán a debate en el pleno convocado para el próximo miércoles, 29 de enero, en La Salina.