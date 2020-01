La CGT denuncia falta de transparencia en el acceso a información pública por parte de la Junta

Jueves, 23 de enero de 2020

Han solicitado la relación de todas las plazas de funcionarios de la Administración y las que se ocupan en comisión de servicios y en libres designaciones

La CGT ha denunciado falta de transparencia de la Junta de Castilla y León, después de que la Coordinadora de la secciones sindicales del sector público de CGT enviara una solicitud de información a Función Pública para conocer con detalle la relación completa de todas las plazas de funcionarios de la Administración de Castilla y León y las plazas y los funcionarios que las ocupan en Comisión de Servicios y en Libres Designaciones. “En su respuesta”, tal y como señalan desde la Coordinadora de CGT, “lo que viene a decirnos el Consejero de la Presidencia, y esto es lo que hace de su respuesta una de las más insólitas que haya dado hasta cualquier Administración Pública sujetas a la normativa de Trasparencia, es que tenemos derecho a la información pero que no puede darla porque supone un trabajo supuestamente ingente que no están dispuestos a realizar. No sabemos si en España hasta ahora se ha utilizado tan desesperada argucia”.

tras más de dos meses de espera la respuesta del Consejero de la Presidencia no sólo sigue anclada en la más absoluta opacidad, sino que además las excusas dadas solo pueden conducir a pensar que este nuevo gobierno bicolor va a continuar en la línea política del anterior ocultando sus clientelas políticas a golpe de privilegios que ponen en peligro los preceptos constitucionales de obligada neutralidad, objetividad e independencia de los actos y resoluciones administrativas de los poderes públicos frente a los ciudadanos y antentando gravemente contra los principios de igualdad, mérito y capacidad también expresados en la Constitución”

Concretamente el Consejero de Presidencia contesta que "desde el Sistema Integrado de Gestión de Personal no es posible extraer la información solicitada, dado el nivel de detalle requerido. Obtener tal información conllevaría una previa extracción de datos que deberían posteriormente ser cruzados, depurados y revisados en muchos casos de forma manual e individual.

Por otro lado, “en el programa informático no existen datos relativos a la motivación de los distintos actos administrativos, se debería requerir tal información a los órganos competentes en cada caso, tanto de los servicios centrales como de los territoriales, en función de la competencia ejercida. En consecuencia, atender la solicitud del interesado conllevaría un proceso de reelaboración previa de la información, por lo que se considera que procede la inadmisión de la solicitud de acceso a la información en aplicación del artículo 18.1, apartado c) de la LTAIBG".