¿Catastrofismo o catástrofes que se deberían haber evitado?

Cada vez que hablas de cambio climático sale alguien a llamarte catastrofista: claro, claro, nunca ha habido tormentas, ni temporales, ni inundaciones en Levante…

Pues sí, claro, siempre las ha habido, pero ¿tantas? ¿tan fuertes? ¿tan seguidas? ¿en cualquier época del año?

La Isla de Buda, en el Delta del Ebro, por poner el ejemplo más reciente, no es la primera vez que sufre una catástrofe natural, ya en 1961 un fuerte temporal la arrasó hasta el punto que destruyó su faro.

Hay muchos estudios “catastrofistas”, como esa investigación publicada en la revista Science en abril del año pasado, que deja claro que la velocidad de los vientos y la altura de las olas, son cada vez mayores.

Ayer el alcalde de Deltebre, Lluís Soler, solicitó la declaración de zona catastrófica porque el temporal sufrido es "insólito, no tiene precedentes, no lo habíamos visto nunca. La línea de la costa ha desaparecido totalmente. El delta es la zona húmeda por excelencia de Europa y está desprotegida. Tenemos que pasar de buenas intenciones a medidas efectivas y contundentes para salvar el territorio".

Y es cierto que si el Delta del Ebro acaba desapareciendo, no será solo por culpa de esta borrasca y de las que desgraciadamente le seguirán próximamente, también será culpa, al igual que la muerte del Mar Menor, del exceso de regadíos, embalses, especulación…, otra vez de la mano del hombre.

La gente del Delta del Ebro tendrán, en los próximos años, que ser refugiados climáticos y emigrar a otras partes del planeta más altas, con menos peligro de inundaciones y catástrofes “naturales”, como ya lo están haciendo en muchas partes de Levante, y como dentro de poco lo tendrá que hacer también la gente que vive en Doñana.

Hace unos meses vimos agonizar al mar Menor, quién sabe si se recuperará. Estos días estamos viendo que, desgraciadamente el Delta del Ebro también se muere. En unos meses, seguramente estas imágenes u otras peores, las veremos repetirse en el parque de Doñana…

¿Hasta cuando vamos a seguir hablando de catastrofismo? ¿Cuándo vamos a ponernos manos a la obra para intentar minimizar tanta catástrofe? ¿Cuántas maravillas naturales tienen que desaparecer hasta que deje de haber negacionistas y nos pongamos todos y todas a poner nuestro granito de arena contra las atrocidades que le estamos haciendo al planeta?

No hay un planeta B. No hay un Delta del Ebro alternativo. No hay un Mar Menor en otra parte. No hay un Doñana en ningún sitio. No hay otras Tablas como las de Daimiel…

¿Cuando vamos a empezar a hacer caso a organismos tan poco sospechosos de catastrofismo como la Comisión Europea o la UNESCO?