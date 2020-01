Sandoval tira de ‘orgullo pistero’: “El ambiente de Las Pistas no lo íbamos a tener en ningún otro sitio, ni en el Bernabéu ni en el Helmántico”

Jueves, 23 de enero de 2020

Miguel Ángel Sandoval, presidente de Unionistas, atendió a SALAMANCARTV AL DÍA en una entrevista al término del choque entre el conjunto de Las Pistas y el Real Madrid.

Fin de la semana: “Ha estado muy bien, muy emocionante. Unionistas ha dado la cara contra el Real Madrid y ha sido un partido entretenido. Lo que más me ha gustado es que cuando ha marcado sus goles el Real Madrid se ha hecho un silencio y es muy difícil de verlo en cualquier campo en el que juegan. La gente estaba volcada con el equipo, después se ha aplaudido al Real Madrid. Todo el mundo, los árbitroso o el Real Madrid ha quedado maravillado del trato y nuestras condiciones”.

Minuto 23: “Crear un ambiente así y poder reivindicar nuestras ideas ha sido una victoria durante toda la semana. En el partido se ha visto la animación que hay en este campo y han quedado huecos, por si acaso tiramos para arriba y hay partidos importantes aquí. La afición ha estado espectacular y nos han dado la enhorabuena por el ambiente”.

Merece la pena: “Yo tenía miedo cuando íbamos 1-2 de que nos equivocáramos y la metiéramos (bromea). Ha sido una semana muy dura, salimos muy dañados en las fuerzas. Vamos a ver qué nos encontramos con la gente que se haya podido molestar con nuestras decisiones, pero todos los que hayan venido al campo han visto por lo que la tomamos. El ambiente de Las Pistas no lo íbamos a tener en ningún otro sitio, ni en el Bernabéu ni en el Helmántico. Es orgullo pistero y todo volverá a su cauce”.

Clasificarse: “Si hubiéramos apretado, el Real Madrid hubiera puesto una marcha más y nos habría pasado por encima”.

Gol de Romero: “Estaba enfadado porque no salía de inicio. Jabi ha tomado la decisión de que jugaran los que el año pasado consiguieron la clasificación. Creo que es mérito de todo el club, pero los jugadores que lo consiguieron eran los que más lo merecían. Ha salido en la segunda parte, ha hecho lo suyo y ha metido el gol. Le dije que si marcaba me lo dedicara, pero se vuelve loco con la familia y le he dado la enhorabuena. Es un jugador de otra categoría y le cuidaremos bien… por si acaso (ríe)”.

Peligro en el Reina Sofía: “No tendría mucha lógica. La imagen que se ha dado de Salamanca es muy buena. La instalación la hemos preparado con mucho trabajo y ha quedado al nivel del partido que era. Hemos trabajado mucho para traer todo lo que no tenían Las Pistas, nos ha costado mucho dinero todo lo que hemos montado, pero no nos importaba. Lo importante era jugar en nuestra casa y dar la mejor imagen de Salamanca. Creo que la hemos dado y tendría que estar todo el mundo orgulloso de lo que hemos trabajado esta semana”.