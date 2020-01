Álvaro Romero y su gol: “Todavía tengo los pelos de punta y no se me bajan”

Miércoles, 22 de enero de 2020

El extremo zurdo de Unionistas marcó un tanto magnífico tras driblar a varios defensores y fulminar a Areola con su disparo

Álvaro Romero, extremo zurdo de Unionistas, marcó un tanto magnífico tras driblar a varios defensores y fulminar a Areola con su disparo.

Gol al Real Madrid: “Increíble, los pelos todavía los tengo de punta y no se me bajan. Es que todavía no me lo creo, tengo que ir a mi casa, ver el vídeo y luego disfrutar del partido, de todo lo que ha sido esto”.

Jugada del gol: “Cuando sales de suplente, y aunque no salga de suplente, lo que me caracteriza es que soy un sinvergüenza dentroy fuera del campo. Se me ha ocurrido... y gracias a Dios ha entrado”.

Jugada con 1-1: “Son difíciles de ver esas jugadas porque vas con la cabeza agachada, tienes a uno encima y sé que si me ve, me la echa. Hemos un ‘partidazo’ y nos tenemos que quedar con la sensación de que hemos demostrado en el campo que somos un equipo que puede competir con cualquiera”.

Suplencia: “Este tipo de partidos nos gusta jugar a todos el máximo número de minutos, pero hay compañeros que se lo merecen igual o más que yo, que llevan tragando toda la temporada y sé que cualquiera que salga al campo lo hará bien”.

Vuelta al mundo: “No sé si lo estoy soñando”.