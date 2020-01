Unionistas cae con honores y le da un buen susto al mejor equipo de la historia: el Real Madrid (1-3)

Miércoles, 22 de enero de 2020

Unionistas cayó mirándole a los ojos al mejor equipo de la historia: el Real Madrid (1-3). Los de Jabi Luaces se dejaron la piel sobre el césped de Las Pistas, pero los goles de Gareth Bale, Góngora -en propia- y Brahim ensombrecieron una genialidad de Romero que dará la vuelta al mundo.

Con respecto al choque, Zidane no quiso vivir el mismo susto que el FC Barcelona con el Ibiza y alineó a un once plagado de estrellas como Marcelo, Casemiro, Bale y Benzema, mientras que el técnico vasco sorprendió con un once en que llamó la atención la presencia del canario Ayoze y el salmantino Gallego. Lo más chocante fue la ausencia de un puñal como Álvaro Romero por la banda de Carvajal.

El sueño arrancó con un Unionistas que salió a morder a su rival y sin miedo al escudo del club más grande del mundo. Sin embargo, la diferencia entre una plantilla de élite y una de Segunda B es de otro planeta. Por otro lado, Bale dio el susto a los pocos minutos de juego, puesto que se quedó cojeando tras realizar un sprint y Brahim salió a calentar, pero no hizo falta que se cambiase.

El Real Madrid trató de salir al contragolpe con la potencia de pura sangre y se encontró con la fortuna del gol tras un fallo de Góngora que Bale se encargó de transformar el 0-1. La cosa se puso muy cuesta arriba, pero el lateral, que falló en la acción del tanto visitante, puso en serios aprietos a Areola con un ‘zambobazo’ que el francés envió a córner.

Poco después, el duelo vivió dos momentos espectaculares: la afición de Unionistas cantando el himno de la extinta UDS en el minuto 23 y un autopase de Javi Navas para irse de Marcelo y Casemiro que levantó a la grada. Mientras, el colombiano James Rodríguez estuvo a centímetros de sorprender a Brais, pero su ‘picadita’ se estrelló en el larguero.

Con todo ello, el encuentro se marchó al descanso con triunfo para el Real Madrid, aunque lo de menos era el resultado, puesto que el ambiente era mágico.

Tras la reanudación, Zidane dio entrada a Brahim por un Bale que se marchó con molestias en su tobillo derecho y fue sustituido por Brahim y Luaces le dio galones a Romero, que llegó y beso el santo: el andaluz se inventó una jugada de fantasía driblando a varios rivales para plantarse en el área y sacarse un disparo majestuoso que fue imparable para Areola. Las Pistas estallaron y el delirio se apoderó de los gradas. Unionistas le metió un ‘golazo’ a todo un Real Madrid.

Sin embargo, poco dice el refrán que poco dura la alegría en la casa del pobre… y así fue. Góngora se metió en propia un balón que le peleó Brahim y el 1-2 se colocó en el luminoso. Fue un jarro de agua fría que dio lugar a que los charros estuvieran a nada de volver a igualar la lucha. No obstante, Areola salvó el remate de De la Nava en la línea y Brais hizo lo mismo tras un tiro al palo de Brahim y un paradón posteripor. El marcador se movió en el añadido con una diana de Brahim, a pesar de que Unionistas le puso corazón y garra en una contienda en la que Las Pistas también pudieron apreciar el talento de Jovic e Isco en el tramo final.

En definitiva, Unionistas tocó el cielo durante 90 minutos y volvió a la realidad después de darle un buen susto al 13 veces campeón de Europa en Las Pistas, delante de toda su gente y llevando la bandera del fútbol popular por todo el mundo.