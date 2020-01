La RAE responde

Lo dijo Pablo Iglesias Posse el Fundador de la UGT y del PSOE, aceptaría las reglas democráticas si le convenía a su partido y si no, se violan. ¿Alguien cree que han evolucionado por autocalificarse como progresistas? Pues NO.

Que me dicen del desparpajo (Facilidad o falta de timidez para hablar, obrar o desenvolverse en un determinado ambiente o situación. RAE). Si Carlos Franganillo y Ana Mª Blanco hubieran entrevistado a Casado, Arrimadas, Abascal…u otro líder de la oposición habrían sido más incisivos y creo que habrían hecho constar que el entrevistado no respondía a las preguntas. La primera pregunta que se le habría tenido que formular es porque acepta ser entrevistado y no admite preguntas en las ruedas de prensa/mítines. Entiendo la caída de audiencia de TVE: causa vergüenza. La Voz de su Amo, al final a esa emisora solo la verán cuatro iluminados que cobren del Pedro Sanchez " Nauseabundo"(conducta, impropia de un ser humano. RAE)

La hemeroteca y la videoteca son crueles con el pobrecito Pedrito, le pillan siempre, hartazgo produce. ¿Quién se cree que es Sanchez? Un nuevo iluminado que sube al pulpito de la TVE uno/a , y nos alecciona como si se dirigiera a una manada de borregos. Cuide sus gestos, hablan por usted, y miente señor Sanchez¡ ufff,ni una verdad sale de su boca. Es nauseabundo (conducta nauseabunda, impropia de un ser humano. RAE) y escucharle

Y que me dicen de Mari Carmen Calvo, si la RAE le dice: señora esto de “inclusivo no es así”, los miembros y las miembras, los jóvenes y las jovenas, los hombres, las hombras, las mujeres y los mujeres no existe, pues ella raca, raca, sigue insistiendo y por su ignorancia, de un día para otro nos quedamos sin Congreso de los Diputados... ahorradora en este caso si ha sido, CONGRESO y ¡basta! Esta señora es una desviación típica en la campana de Gauss (concepto de campana procede del latín tardío campana, a su vez vinculado a la región italiana de Campania. Allí se emplearon por primera vez las campanas, que son instrumentos de metal con forma de copa invertida que se golpean para que emitan un sonido. Gauss, por su parte, es el apellido de un físico y matemático Carl Friedrich Gaussnació en 1777 en Brunswick y murió en 1855 en Gotinga...Hizo un gran aporte a matemáticas, pero eso no viene a cuento, destripar lo que el sabio nos dejó, resultaría tarea imposible viendo o escuchando lo que dice sobre el lenguaje: “la utilización del lenguaje inclusivo es una defensa y medida necesaria para la igualdad de las mujeres”. Entendemos que el lenguaje inclusivo va a solucionar: El desempleo femenino, la desigualdad salarial, el maltrato, la violencia hacia la mujer etc. Pues señora Calvo, eso no es cierto, "su revolutos" es un cuento de charlatán de feria que no sirve para nada (bueno si para justificar su presencia, su medio de vida y su estatus)....No erradicará el paro, ni la desigualdad, ni la violencia... es usted simplemente una farsante.

Me despido diciéndoles que en fondo en este país, paisa, estamos y estamas totalmente y totalmenta de acuerdo y de acuerda con vosotras y con vosotros.

Gracias y gracios por su atención y por su atencióna.



Saludos y saludas.