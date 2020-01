El PP considera que el PSOE ha gestionado “a salto de mata” el fin del convenio del CDS y los despidos, acusándolos de “falta de previsión”

Martes, 21 de enero de 2020

Los Populares piden al gobierno local que las nuevas contrataciones y la gestión del Centro sea “escrupulosa, transparente y que las contrataciones sean conformes a la ley”

El Grupo municipal del Partido Popular ha querido mostrar su postura en torno a la decisión tomada por el equipo de gobierno en lo que se refiere a los despidos del personal del Centro de Desarrollo Sociocultural, asegurando que su pensamiento “ya fue planteada en una reunión realizada con los Grupos, encuentro al que se nos convoca posteriormente a la toma de esa decisión de llevar a cabo esos despidos”.

En un encuentro con los medios, la portavoz de los Populares, Carmen Familiar, ha explicado que el ejecutivo de Carmen Ávila, “se ampara en que esos contratos están supeditados al Convenio realizado con al Centro de Desarrollo Sociocultural y que terminado el mismo termina la relación laboral. Nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación que hace el equipo de gobierno y entendemos que los despidos pueden ser improcedentes. Para nuestro Grupo queda claro, ciñéndonos al contenido del citado convenio, que tan sólo la contratación del coordinador estaba supeditado al mismo, el resto de personas a las que se les formalizó el contrato no, y así lo expusimos en la citada reunión” y manifiestan que tampoco comparten “la modalidad en la que se formalizaron esos contratos, mediante contratos por obra o servicios, ya que partimos de que son puestos estructurales y no coyunturales, el servicio hay que seguir prestándolo ya que la necesidad persiste”.

Según destaca Familiar “desde el momento que el Ayuntamiento acepta la donación de este Centro, asumía que para seguir prestando los servicios debían de dotarse de recursos personales y que además, repetimos, se trataba de puestos estructurales, y lógicamente las citadas contrataciones debieran de haberse realizado como personal interino hasta que se hubiera procedido a la posterior convocatoria de estas plazas por los procedimientos legalmente previstos”.

La líder del Partido Popular ha reiterado su disconformidad con la forma de gestión del gobierno del PSOE, definiendo su actuación como “a salto de mata” ya que, según explica “no han sido previsores ya que si pensaban proceder a rescindir estos contratos, debieran de haber adoptado antes las medidas que ahora pretenden adoptar como es volver a hacer una bolsa con personal con otros perfiles para contratos a media jornada, y mientras tanto contratar a una empresa de servicios para que sigan funcionando los servicios del Centro. De momento toda esta problemática ha impedido que el taller de lectura haya dado comienzo, posponiéndose en principio hasta la semana que viene”.

Desde el Partido Popular han exigido que la gestión del CDS “sea escrupulosa y transparente, que las contrataciones sean conformes a la ley y por otro lado, es importante conocer el coste de este Centro , respecto a esto nuestro Grupo está a la espera de que una vez cuantifiquen el coste se nos facilite”.