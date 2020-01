Galán destaca en Davos la electrificación como factor clave para el éxito del ‘Green Deal’ de la UE

Martes, 21 de enero de 2020

El presidente de Iberdrola expone que “en Iberdrola hemos acelerado nuestras inversiones en redes inteligentes y energías renovables hasta la cifra récord de casi 10.000 millones de euros anuales”

“El factor clave para el éxito del Green Deal de la UE será la electrificación, que podría propiciar que las utilities europeas duplicaran sus inversiones durante las próximas décadas”, ha asegurado esta mañana el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante su participación en la quincuagésima edición del Foro Económico Mundial de Davos.

Galán ha señalado también, en el transcurso de su intervención en el panel Shaping the energy of the future, que confía en que este acuerdo sirva para “agilizar los procedimientos a la hora de tramitar las nuevas infraestructuras y premie a aquellos que realmente están transformando su modelo de negocio hacia la economía verde. Para ello, es esencial medir la contribución que cada agente está realizando hoy, más allá de objetivos a muy largo plazo”.

Ignacio Galán ha afirmado que, aunque se trata de un enorme reto, “todo el mundo saldrá beneficiado: los clientes, que tendrán un mejor servicio y más opciones donde elegir; el empleo, que aumentará y será más cualificado; los proveedores, cuya carga de trabajo se incrementará; y los accionistas, que verán crecer sus inversiones”.

“En Iberdrola hemos acelerado nuestro ritmo inversor en renovables y redes inteligentes hasta la cifra récord de casi 10.000 millones de euros anuales, el doble que hace tan solo cuatro años -ha proseguido Ignacio Galán-. El objetivo es poner en marcha otros 3.300 MW mediante energías limpias este año, que se sumarán a los 5.000 MW de 2019”.

El presidente de Iberdrola ha recordado que, en cualquier caso, “nosotros iniciamos el camino de la transición energética hace 20 años”, habiendo invertido desde entonces “100.000 millones de euros en energías limpias, lo que nos ha llevado a convertirnos en un líder mundial en renovables, con 31.000 MW operativos, y a multiplicar por cinco nuestro tamaño y resultados”.

Galán ha recordado que “la transición energética es perfectamente viable, dado que ya contamos con las tecnologías necesarias a un coste muy competitivo: tanto la eólica terrestre, ya madura, como la solar fotovoltaica, cuyos costes han caído alrededor de un 80% desde 2010, pasando por la eólica marina, con una caída de costes del 50%, son capaces de reemplazar hoy a las fuentes de generación tradicional más contaminantes”. Asimismo, ha resaltado el papel esencial que tendrán las redes eléctricas y el almacenamiento en este proceso.

De igual manera, ha hecho hincapié en la necesidad de “repensar el sistema impositivo del sector energético con el fin de aplicar el principio ‘quien contamina, paga’, “repartiendo de manera coherente los costes de la descarbonización entre los diferentes sectores”.

Una de las compañías más sostenibles del mundo

Iberdrola ha sido incluida, un año más, en el índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, que elabora y presenta anualmente Corporate Knights en Davos. Así, la compañía vuelve a ser distinguida como una de las 100 compañías más sostenibles del mundo, siendo la única empresa española de su categoría y ocupando la posición 17 del ranking total.

Para determinar la clasificación, se han analizado más de 7.300 empresas y hasta 21 indicadores de rendimiento, ponderados para reflejar el perfil de impacto de cada industria. Por ejemplo, la organización evalúa aspectos como la relación entre ingresos y toneladas de CO2 emitidas y el porcentaje de mujeres en el Consejo de Administración.