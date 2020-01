Compromiso de Sanidad para desarrollar la norma de prescripción enfermera este año

Martes, 21 de enero de 2020

La consejera ha mantenido un encuentro de trabajo con Nursing Now, coincidiendo con el Año Mundial de la Enfermerí

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha mostrado su compromiso para aprobar este año el proceso de acreditación para la prescripción enfermera, con el que se regulará la autorización necesaria para que los profesionales que trabajen en Castilla y León puedan usar e indicar productos sanitarios y medicamentos de uso humano, tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada, tal y como establece la legislación.

La aprobación de esta medida coincide en el tiempo con la celebración a lo largo de 2020 del Año Mundial de la Enfermería, hito que la Consejería de Sanidad quiere aprovechar para llevar a cabo diversas acciones, coordinadas con el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León y destinadas a visibilizar a un sector formado por más de 10.000 personas en centros públicos de la Comunidad.

En un encuentro con el grupo Nursing Now de Castilla y León, una iniciativa internacional que tiene como objetivo esencial poner a la Enfermería en el centro del sistema sanitario, Casado ha señalado que se trata de una profesión que tiene mucha importancia en el ámbito asistencial, pero no así la suficiente visibilidad. “Cuando estamos enfermos -ha recordado-, no solo hace falta que contemos con un adecuado diagnóstico y tratamiento médico, sino también con unos planes de cuidados adaptados a las necesidades del paciente”.

A su juicio, estas necesidades asistenciales, con una población envejecida y pluripatológica, hacen que se precise cada vez más de cuidados más complejos por parte de la enfermería, “de ahí que pensemos que este colectivo debe tener un lugar relevante en Sacyl en la toma de decisiones”.

En los centros de la Gerencia Regional de Salud hay proyectos innovadores dirigidos por enfermeras que se quieren poner en valor a lo largo de este año. Se trata, por ejemplo, de actuaciones para que los centros estén comprometidos por la excelencia en los cuidados, o proyectos para fomentar que las enfermeras también estén en puestos de dirección y toma de decisiones.

Entre las acciones que se van a destacar está también la actuación de matronas en la detección y prevención de violencia de género, las enfermeras gestoras de casos para personas con discapacidad o los proyectos de educación para la salud en centros escolares.

La consejera de Sanidad ha recordado también que la apuesta decidida por dar visibilidad a este importante colectivo se ha visto reflejada en la nueva estructura de la Gerencia Regional de Salud, que incorpora por primera vez en Sacyl una jefatura de servicio de Gestión de Cuidados y Enfermería.

Entre las funciones de este servicio se encuentra la definición e implantación del Modelo de Enfermería de Castilla y León, así como el diseño del mapa de competencias avanzadas de enfermería de Castilla y León, o el diseño, seguimiento y evaluación de planes marco en materia de cuidados de enfermería.

Se quiere potenciar también desde la Gerencia Regional de Salud el desarrollo e implantación de las estrategias de autocuidados, individuales y colectivos, así como de los proyectos del paciente activo, paciente experto y aula de pacientes; y el impulso de las consultas de enfermería, promoviendo la coordinación con equipos multidisciplinares y la continuidad de cuidados.