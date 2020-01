Tesis (inédita)

De antemano, pido disculpas porque este “charro de dos orillas” debe ser un texto bastante incomprensible para la mayoría; espero que, como me enseñó más de un maestro, lo escrito tenga algo de belleza, aunque no “les diga”; la explicación no pedida es que esta vez recurro a un modo más cercano a la literatura como desahogo ante el hecho de que, hoy por hoy, la furia suele acallar la coherencia de hechos y argumentos.