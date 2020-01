Jabi Luaces: “¿Alguien duda de que los 18 convocados no van a ir a muerte?”

Martes, 21 de enero de 2020

El técnico vasco analizó todas las cuestiones relativas al partido de Unionistas frente al Real Madrid de este miércoles en Las Pistas

Semana diferente: “Está siendo todo diferente desde que salió la bolita. Es un partido histórico contra uno de los mejores equipos del mundo y con repercusión mundial. Es una semana especial y espesa”.

Entorno: “Se prepara con normalidad. Es un hito para la ciudad y el club enfrentarnos al Madrid, se trata de un premio y tenemos que llevarlo con naturalidad”.

Cero minutos: “Os he mentido un poco, porque nos está suponiendo un desgaste enorme. Solo hay que ver cómo está la rueda de prensa. ¿Le he dedicado tiempo? Claro. Nosotros trabajamos todos los conceptos y el equipo tiene que saber atacar y defender. No cambia nada en la preparación.

Plan de partido: “Ser el mismo equipo. Vamos a tener enfrente a un nivel de jugador que lo normal es que gane los duelos individuales. Tiene que haber muchas ayudas. Tenemos que jugar cortos, estrechos… Sabemos que el Madrid va a ser complicado y hay que ser más solidarios que nunca. Los chavales tienen que salir sueltos. El equipo tiene que competir”.

Pájaros en la cabeza: “El futbolista se olvida de todo cuando empieza el partido. Hemos jugado dos partidos importantes en Liga, sabiendo que jugaríamos contra el Madrid, pero los jugadores van a muerte. El vestuario está demostrando madurez y compromiso. La Liga es lo importante para nosotros”.

Entrar en el once: “Mañana por la mañana entrenamos y veremos cómo se desarrolla todo. Entrarán en la lista los que ya estaban, los que han llegado más tarde lo tendrán más complicada. La convocatoria será la misma que en los partidos del Baleares y el Dépor. Este partido representa lo que representa y lo queremos ganar”.

Campo: “¿Más al Madrid? Es evidente que afecta al que más calidad tiene y que el campo no esté en las mejores condiciones nos va a beneficiar. Zidane va a tener en cuenta que juegan Liga y Champions. Si hay bajo cero, el césped está helado, duro, mejor para nosotros. Había que apretar en Liga y lo hemos hecho. El mensaje tiene que quedar muy claro en lo que yo digo, pero ¿alguien duda de que los 18 convocados no van a ir a muerte? A mí me contratan para que el año que viene compitamos en Segunda B”:

Jugadores: ¿Quién no conoce a Benzema o a Bale? Los jugadores son los que corren, pelean y meten goles. Tenemos que seguir siendo nosotros”.

Penaltis: “Firmamos todo”.

Nieve: “No me preocupa, si hay nieve, se quitará. Soy más simple que todo eso”.

Afición: “Nunca le he pedido nada a la afición y siempre jugamos con un Primera con ellos. Van a disfrutar y es una oportunidad tremenda, nos va a animar y a llevar en volandas. Gracias a ellos estamos aquí. Es un premio a los que van a todos lados con nosotros. Mi recuerdo es Unionistas 1-4 Logroñés, la semana siguiente, victoria contra el Burgos”.

Zidane: “No me gusta individualizar. El día que empatamos lo hizo el Gernika y jugamos contra Odegaard, Mariano y Mayoral… Zidane es mucho mejor entrenador que aquel año. No es lo mismo jugar en Segunda B que tener partidos que preparar para ganar la Champions. Yo también he crecido de mi décimo partido al 200”.

Palabras: “Hablo francés y puedo hablar con él en dos idiomas. Ya hablé con el en Gernika, le diré que ha sido un referente como entrenador y futbolistas. Hablaremos de fútbol y de la familia. Si coincidimos dentro, hablaremos un rato más. Yo no soy tan grande, pero hacemos las mismas cosas: nos duchamos, nos peinamos, bueno, eso no (bromea). Él gana más dinero, yo menos, pero a mí me dejan tranquilo cuando salgo a la calle”.

Polémica por la sede: “El partido se tenía que jugar en Salamanca y en nuestro campo. Hoy me toca hablar de lo deportivo”. Va a ser un fiestón, pero con menos gente”.