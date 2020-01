El Salamanca UDS, al borde del colapso: los problemas de pago vuelven a escena

Martes, 21 de enero de 2020

Un año más, el Salamanca UDS está al borde del colapso, ya que los problemas de pago han vuelto a escena. Tras la conclusión de la temporada 2018/2019, SALAMANCA RTV AL DÍA informó de que la plantilla se reunió con la AFE para solicitar ayuda ante una problemática habitual en el seno de la entidad en sus años de existencia.

Por aquel entonces, Manuel Lovato acabó pagando con bastante retraso a los hombres que saltan al verde cada domingo, ya que la situación estuvo muy cerca de saltar por los aires ante una posible denuncia.

Los problemas desaparecieron con los futbolistas, pero no con los trabajadores del club, la cantera o con diversas empresas que aún siguen sin ver un euro después de más de medio año. Y tampoco lo esperan. Es para llevarse las manos a la cabeza, aunque para Lovato solo son “pequeñas deudas de 8.000 o 10.000 euros”. Calderilla (para un millonario).

Tras un año convulso en el que la salvación llegó en la última jornada en Vigo, el Salamanca UDS vivió un lavado de cara durante el verano con la llegada de Zurita, el ascenso a los olimpos de Izazola y todo lo demás. Una época estival llena de ilusión, fichajes de ensueño… y un inicio de Liga de película: los circos con Trejo, ‘Chiquimarco’… Podría seguir hasta mañana. O escribir un libro.

No es nada nuevo, pero todo pesa para lo que viene a continuación: los errores se han vuelto a producir en la 2019/2020 y el descontento entre los jugadores, sus agentes y sus entornos es monumental, motivo por el que más de uno se ha planteado –parafraseando al ilustre Movilla- coger el coche y salir corriendo. Lo mismo ocurre con trabajadores del club que ya no saben ni qué cantidad de dinero se les adeuda, aunque intentan poner buena cara por amor al escudo. Pero no todo vale. Nadie trabaja gratis, o al menos no debería hacerlo. El tiempo vale oro.

No obstante, la directiva blanquinegra –previsiblemente– llegará en el mes de febrero para intentar campear el temporal, a pesar de que haya miembros como Ulises Zurita que están completamente desaparecidos. De hecho, las respuestas a las preguntas por su ausencia en el club son risas al no dar crédito de lo que ocurre con el mexicano. Por otro lado, la idea que baraja la zona noble del Helmántico es la de solucionar los retrasos en el pago en este mes, pero ya nadie confía en ello dentro de las paredes del estadio. Lógico y normal.

En definitiva, todos somos conscientes de que Lovato aflojará la ‘guita’ antes o después, pero el Salamanca UDS sigue estando destrozado por dentro. Larrazábal ya se ha dado cuenta del jardín en el que se ha metido y como buen profesional nunca dirá nada, a pesar de ser plenamente consciente de todo lo que hay.

Haciendo memoria, un tipo muy sabio, Manuel Robles, segundo entrenador de Antonio Calderón, dijo “el Salamanca necesita gente que lo quiera”. Y la pregunta es: Manuel, ¿de verdad quieres al Salamanca?