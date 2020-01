Otra vida para los animales irrecuperables

Martes, 21 de enero de 2020

El porcentaje de éxito es alto en Las Dunas pero un 28 % de los animales tratados no salen adelante. Algunos mueren, otros no logran superar las lesiones con las que llegan y serían presa fácil en su medio. En ambos casos hay una segunda oportunidad para ellos.

Una nevera esconde uno de los mayores tesoros del Centro de Recuperación. Conservadas a la temperatura adecuada y en bolsas perfectamente identificadas, las plumas de aves fallecidas en el centro o antes de llegar a él esperan volver a emprender el vuelo. No son pocas las ocasiones en que los pájaros llegan a estas instalaciones de la Junta de Castilla y León sin parte de su plumaje. Si conservan su cálamo, conocido popularmente como cañón, podrán recibir un injerto de pluma que las dejará como nuevas y en tiempo récord. “Ellas tardarían en mudar hasta seis meses y de esta forma en cuestión de minutos se soluciona esa carencia”, aclara Belén Martín, responsable de este espacio y orgullosa de que las vidas perdidas no hayan sido en balde.

En el caso de aquellos animales que no terminan de recuperar al cien por ciento sus facultades y, por tanto, no pueden volver a ser los de antes, también hay alternativas. Si sucede con una hembra, suele dedicarse a ser nodriza de los futuros pollos que lleguen al centro para ser curados. Cuando son los machos los que no logran el objetivo, no vuelven a la naturaleza pero juegan un papel también trascendental al convertirse en ‘profesores’ para los alumnos de la Lorenzo Milani donde son las estrellas de las llamadas ‘Aulas de la naturaleza’. De hecho, la granja escuela está ampliando estos espacios para profundizar aún más en este tipo de actividades formativas que suelen tener más valor que la mayoría de horas de clase tradicional.