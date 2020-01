El Partido Popular pide priorizar las inversiones en pavimentación, señalizaciones o accesibilidad

Martes, 21 de enero de 2020

Los populares aseguran que “cualquier mejora llevada a cabo en nuestra ciudad es bien recibida, entendemos que una buena gestión ha de empezar con una planificación de necesidades y priorizar”

El Partido Popular de Peñaranda ha pedido al Ayuntamiento que “de prioridad” a las diferentes necesidades que presentan diferentes zonas y calles de la ciudad, en cuanto a pavimentación, mejoras en accesos o eliminación de barreras, entre otras cuestiones.

A través de un comunicado, los Populares han mostrado su parecer en torno a la posible construcción de una rotonda en la CL-610, en los accesos al cementerio, manifestando sobre ello que “todas las mejoras son importantes, pero nos preguntamos si cuando se adoptan este tipo de decisiones se piensa en las necesidades existentes y en dar prioridad aquello que sea más urgente, teniendo en cuenta que los recursos económicos son limitados”.

Según afirman “nos encontramos con calles llenas de baches; retrasos en ejecutar las inversiones de pavimentación anunciadas; retraso en ejecutar el tramo del arreglo de la N-501; falta de señalización vertical y horizontal ya denunciada por nuestro Grupo, falta de iluminación en zonas peatonales etc” mientras que en lo relacionado con la pavimentación destacan que “existen carencias importantes y muchas de nuestras calles llevan olvidadas durante años, de ahí los baches que presentan. No sólo hablamos de calles céntricas como puede ser la C/ San Pedro Advíncula en el que el asfaltado que presenta es lamentable, sino también en muchas otras zonas de la ciudad como la Plaza de Santa Polonia, que a pesar de estar presupuestada el pasado año se ha pospuesto para este ejercicio, ya que esta inversión (entre otras) estaba supeditada a la venta de los antiguos juzgados, cuestión que no se ha producido”.

“El equipo de gobierno debería priorizar a la hora de llevar a cabo actuaciones y realizar inversiones. No sólo nos referimos a pavimentación, señalización, eliminación de barreras etc. , sino también a otras cuestiones como por ejemplo la necesidad existente en la intersección del Paseo de la Estación con la Calle del Carmen, zona problemática y con mucho tránsito de peatones y vehículos” afirman.

Desde el Grupo Popular recuerdan como “otra de las necesidades reales que se van dejando en el olvido es la mejora en los accesos para las personas con movilidad reducida, encontrándonos zonas en las que los bordillos son infranqueables y se encuentran en muy malas condiciones. Sobre esta cuestión nuestro Grupo pidió la pasada legislatura introducir una partida para poder acometer estas obras y seguiremos pidiendo su inclusión en los presupuestos de este año”.

Por todo ello, aseguran, “si bien cualquier mejora llevada a cabo en nuestra ciudad es bien recibida, entendemos que una buena gestión ha de empezar con una planificación de necesidades y priorizar en función de los recursos económicos para poder llevarlas a cabo”.