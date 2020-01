Lunes, 20 de enero de 2020

Unionistas no ingresará dinero en más de 1.000 entradas del partido contra el Real Madrid. Los socios colaboradores, la prensa y las localidades reservadas para los compromisos del conjunto blanco reducirán al aforo -de 4.000 espectadores- a la hora de hacer caja, por lo que no dejarán ingresos en las arcas del club charro el próximo miércoles.

Lo habitual es que los medios de comunicación no cuenten para estimar la capacidad de público que acuda al campo, pero en el caso del encuentro en Las Pistas no puede ser de otra forma, motivo por el que Unionistas cuenta con que no ganará mucho dinero en una cita histórica para Salamanca, dado que tiene que atender numerosas solicitudes de diversos ámbitos ante tal acontecimiento. Por ejemplo, el Real Madrid ha pedido alrededor de 200 entradas para su distribución entre peñas, directivos, etc.