Miguel Ángel Sandoval: “Lo que era una fiesta para todos ha sido una pesadilla”

Lunes, 20 de enero de 2020

Miguel Ángel Sandoval, presidente de Unionistas, atiende a SALAMANCA RTV AL DÍA en una entrevista para analizar todo lo acontecido a raíz del partido contra el Real Madrid.

Estado anímico: “Muy cansado. Espero que los jugadores lleguen en forma mental y física mejor que yo (bromea). Han sido días muy duros para la directiva, hemos tenido que coger vacaciones en nuestros trabajos para poder preparar todo. Estamos contentos por jugar en Las Pistas y tristes porque no pueda ser con el mayor aforo posible”.

Calvario: “Lo que era una fiesta para todos ha sido una pesadilla. Tenemos ganas de que llegue el jueves y de que pase todo, aunque disfrutaremos del partido. Sin embargo, somos conscientes de que hasta que empiece habrá muchos problemas por todos lados y queremos que salga bien en temas de seguridad, afluencia… Hay ganas de terminar esta semana”.

Temor a perder el partido en casa: “Hemos tenido miedo de que el partido no fuese en Las Pistas en todo momento. Ha sido muy difícil que se quedase en casa al haber mucha gente que no entendía nuestra decisión y nosotros queríamos jugar aquí, aunque ojalá hubiera podido ser con más gente. Ha habido mucha presión para que se jugara en el Helmántico u otros campos. Teníamos muy claro que el partido no podía salir de Salamanca, ya que sería haber ido contra nuestros principios, pero también lo hubiera sido que se disputase en el Helmántico”.

Intereses en el Helmántico: “Jugar allí suponía muchas cosas para nosotros. No íbamos a poder controlar todo el aforo y mi mayor preocupación era que el equipo pudiera ser insultado. No podía permitir que el equipo local fuera pitado, más allá de que haya muchos madridistas, no podía haber antiUnionistas. Muchos socios no habrían ido al Helmántico y es un partido que se ha ganado Unionistas, aunque sea para toda Salamanca. No nos lo hubiéramos perdonado y todo se habría ido por la boda”.

Reacción a la falta de licencia en Las Pistas: “Fue una locura y nos pusimos nerviosos. Al salir de la Subdelegación os dijimos a los medios que no habría problema para poner gradas supletorias y al ver que al ir a entregar los papeles al Ayuntamiento de Villares no se pueden poner por los problemas de licencia… Fue vuelta a empezar, a remar y a reunirte con todo el mundo. Nos quedamos muy decepcionados al tener que preparar el partido para solo 4.000 personas. Es una pena para Salamanca”.

Robar el sueño: “El sueño es jugar en casa, pero me parece muy egoísta que nos hayan querido poner como los culpables. Hemos hecho todo lo posible para llegar a los 9.500 espectadores. Sentimos que vamos a decepcionar a mucha gente al no poder dar cabida a muchos jugadores que han llevado a Unionistas hasta aquí”.

Aforo: “Va a estar en los 4.000 o 4.100 como muchísimo, pero imagino que se quedará en 4.000”.

Nuevos socios: “Es una gran noticia. La gente ha estado lista haciéndose socia y ojalá se enganchen a la filosofía de Unionistas. No somos tontos y no queremos perder dinero, aunque no es lo principal”.

Perder dinero: “Perder espero que no, pero dejaremos de ganar mucho”.