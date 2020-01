La RAE recomienda incluir ‘Reina’ y ‘princesa’ en la Constitución y abre la puerta a desdoblar cargos

Lunes, 20 de enero de 2020

La Real Academia Española (RAE) ha hecho público este lunes su informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución en el que recomienda incluir en varios artículos los términos 'Reina' y 'princesa' y dejan abierta la puerta a desdoblar algunos cargos, como el de 'Presidente del Gobierno' y 'Presidenta del Gobierno'.

"La Constitución española es gramaticalmente impecable", ha señalado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en una rueda de prensa en los que ha dado a conocer los cambios propuestos por los académicos en el informe aprobado el pasado jueves por unanimidad y que ya está en poder del Gobierno.

Las principales recomendaciones aluden al hecho de que la palabra 'Reina' -pese a aparecer dos veces- no aparece como titular de la Corona, por lo que contempla desdoblar 'Rey' y 'Reina' o utilizar fórmulas alternativas como 'la Corona' para "evitar excesivas reiteraciones".

En el caso de 'princesa', recuerdan que no aparece en la Carta Magna a pesar de que sí aparece 'Príncipe' en tres artículos. La solución propuesta por los académicos sería sustituir estas tres menciones por "fórmulas coordinadas" como 'el Príncipe o la Princesa de Asturias".

Respecto a los cargos individuales, la RAE propone varias opciones aunque no cierra ninguna de ellas "al no fundamentarse en criterios lingüísticos". "Estas denominaciones (en femenino) no vienen impuestas ni por razones jurídicas ni lingüísticas sino por razones políticas o sociológicas", ha resaltado el informe.

Entre los ejemplos a los que alude el informe se habla de 'presidenta del Gobierno' o 'Defensora del pueblo'. La RAE considera que cuando estos cargos se usan solo en masculino "poseen o no valor inclusivo en función del contexto sintáctico en el que se encuentren". Como ejemplo, usan la frase 'ayer me entrevisté con el alcalde', donde no hay una lectura inclusiva --que sí se da cuando se refiere únicamente al cargo: 'en España, el alcalde está siempre sometido al control...'--.

Pese a no quedarse con ninguna, la RAE ofrece orientaciones para solucionar estos 'problemas' lingüísticos. Uno sería el de desdoblar ocasionalmente a lo largo del texto los cargos, si bien al no abarcar a todos -se haría una selección, porque de lo contrario sería un texto "pesado"--se "podría generar una interpretación reductora de los derechos de las mujeres".

También podrían usarse fórmulas que eviten tanto el desdoblamiento como el masculino -'la presidencia', 'la Corona'- aunque se necesitarían "reiteraciones y paráfrasis" para explicar las expresiones que fueran en masculino y singular. Por último, respecto al mantenimiento de un masculino inclusivo para los cargos, los académicos no ven "inconvenientes de tipo de jurídico o lingüístico", pero reconocen que no se tendrían en cuenta las "consideraciones políticas" que aconsejarían dar mayor visibilidad al femenino en la Carta Magna.

Militares y paternidad

La RAE también entra en otras cuestiones como el uso de expresiones inclusivas -'los hijos' y 'los niños'- en algunos artículos, si bien alertan de que en algunos artículos "se contraponen" los términos de 'padre' y 'madre'. Por ello, recomiendan usar en esos casos 'tanto los padres como las madres'.

Además, hace referencia al artículo 30.2 que habla de 'las obligaciones militares de los españoles', que "probablemente no fue hecha con carácter inclusivo". También resalta que la Constitución no dice nada de los permisos de paternidad y maternidad ni que los hijos pueden tener dos padres o dos madres, además de reiterar la idoneidad de sustituir 'disminuido' por 'discapacitado'.

También se incluye un análisis de las Constituciones de otros Estados -con la conclusión de que en todas ellas se utilizan las mismas aplicaciones del masculino inclusivo, salvo las "diferencia notables" con la Constitución venezolana que sí desdobla- y un anexo sobre el sexismo lingüístico.

Informe “meticuloso”

Muñoz Machado ha asegurado que se trata de un documento elaborado "con meticulosidad" y en el que se ha tomado como referencia "el uso mayoritario del español en el común de los hispanohablantes". Asimismo, ha agradecido el encargo al Gobierno, ya que "concierne a los deberes y asuntos" de la RAE.

"Ha habido debates amables, creativos y nada controvertidos en los plenos", ha admitido el director de la institución, quien ha afirmado que el informe se ha aprobado "por unanimidad". Además, ha apuntado que, pese a no haber hablado con la vicepresidenta primera del Gobierno sobre el resultado final del informe, recibió el pasado viernes la autorización para publicar el contenido.