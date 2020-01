Bendición solitaria de San Antón en Vitigudino

Domingo, 19 de enero de 2020

Aunque no había muchas más, solo una mascota recibió la bendición de San Antón en Vitigudino. Tras que dos más decidiesen no esperar la salida del párroco, solo una perrita Yorkshire Terrier recibió el agua bendita del patrón de los animales. El error señalando al sacerdote que no había animales para la bendición motivó algo de retraso en la salida del párroco a las puertas de la iglesia, hasta que se le informó de que había mascotas en la calle. Este cierto retraso motivó que dos personas más que acudían a la bendición de sus mascotas desistiesen del acto.