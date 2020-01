Larrazábal: “No temo por mi puesto y no me he planteado dimitir”

Domingo, 19 de enero de 2020

El técnico del Salamanca UDS analizó el encuentro de su equipo ante el Amorebieta en la sala de prensa del Estadio Helmántico

Aitor Larrazábal, técnico del Salamanca UDS, analizó el encuentro de su equipo ante el Amorebieta en la sala de prensa del Estadio Helmántico.

Sensaciones: “No es fácil explicar lo que ha pasado. Tenemos un partido planteado y en el primer tiempo no hemos competido. Puede ocurrir que haya errores, pero no que nos caigamos y no haya reacción. Cada vez que nos hacen un gol es una losa para los jugadores”.

Echar: “No temo por mi puesto. Si alguien tiene que decidir que no siga, lo entiendo; pero lo que me preocupa es que el equipo se caiga. Me produce tristeza ver que el equipo quiere y entrenar, pero luego es muy difícil”.

Dimitir: “No me lo he planteado dimitir y he venido a sumar. Esto es la consecuencia de algo y tenemos que analizarlo. La presión nos ha podido en casa”.

Sensaciones: “Hemos sido un equipo cobarde. Tenemos que tener la personalidad suficiente. No vamos a ganar los partidos sin personalidad”.

Situación del club interna: “Entiendo que habrá factores negativos que influyan en ello. Hay que darle la vuelta a la situación”.

Autocrítica: “No tener la capacidad de que el equipo crea que puede tener estos errores defensivos”.

Descenso: “Lo suficiente para tener esa preocupación. Tenemos que ver a cuantos puntos estén los problemas, pero más allá de ello lo que me preocupa es que no hay capacidad de reacción”.

Fichajes: “Es posible que necesitemos refuerzos, pero hasta donde puedo leer. Hoy es el día de analizar lo que hemos hecho mal y levantarnos mañana para hacer una autocrítica”.

Salir la gente: “El público es soberana y han abandonado el estadio. No hemos hecho méritos para que la gente nos apoye”.