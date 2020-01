El Ciudad Rodrigo se cura las heridas empezando con buen pie en tierras leonesas la 2ª vuelta

Sábado, 18 de enero de 2020

Los mirobrigenses no volverán a jugar hasta el 2 de febrero, cuando disputarán el primero de 3 partidos en 4 semanas en casa

Ni siquiera había comenzado la campaña electoral para las Elecciones Generales que ha derivado por fin en la constitución en los últimos días de un nuevo Gobierno cuando el equipo Senior del Ciudad Rodrigo consiguió la que era, hasta la tarde del sábado, su última victoria fuera de casa (2-3 ante el Ribert con susto final).

Por fin, tras 3 derrotas y 2 empates, el equipo mirobrigense ha podido volver con una sonrisa de oreja a oreja de un viaje, además, de las lejanas tierras leonesas que tantas sensaciones contrapuestas han brindado en los últimos años, empezando de este modo ante la Ponferradina B la segunda vuelta liguera de la mejor forma posible.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Tras el varapalo que supuso en todos los sentidos la derrota de la semana pasada ante la Bovedana (cuando encajaron un 3-0 en los primeros 15 minutos), el Ciudad Rodrigo ofreció una imagen totalmente contrapuesta en la tarde sabatina, empezando por cambios tácticos, como el establecimiento de cuatro mediocentros para tener mucho balón y buscar combinaciones rápidas con los extremos y con el único punta, Alberto García.

El Ciudad Rodrigo entró muy bien al partido, jugando una gran primera media hora, con buen ritmo y enlazando jugadas de calidad, aunque sin fortuna en los metros finales. Durante ese primer tiempo, el Ciudad Rodrigo se estrelló dos veces con el larguero, además de disponer de otras 3 grandes ocasiones: una de ellas la solventó el portero de la Ponferradina B, y las otras dos se fueron rozando el palo.

Tras los primeros 30 minutos, el Ciudad Rodrigo perdió un poco la posesión del balón y costó algo más desarrollar el juego, pero sin dejar de dar una buena imagen. Eso sí, la Ponferradina B tuvo dos grandes ocasiones que solventó Pepo. Por cierto, que durante la primera parte los mirobrigenses vieron hasta cuatro tarjetas amarillas (Sergi, Javi Moríñigo, David Risueño y Manu González –estando en el banquillo-).

De vuelta de vestuarios, el Ciudad Rodrigo adelantó la línea de medias puntas para ganar en profundidad, y por fin llegaron los goles: en el 59’ obra de Alberto García, y en el 78’ obra de Pablo, quién de este modo anota su primer gol de la temporada. Una vez ya con 0-2, el partido se rompió, teniendo el Ciudad Rodrigo unas cuantas ocasiones más de gol, como una vaselina de Marcial tras una acción personal en la que el balón se quedó en la misma línea de gol, u otra opción de Carli (ambos delanteros entraron para jugar la recta final del encuentro).

El Ciudad Rodrigo logró aguantar el resultado, y además de celebrar una victoria fuera de casa tres largos meses después curando alguna que otra herida, pudo también congratularse por haber mantenido la portería a 0, después de tres partidos consecutivos en los que encajó 3 goles (vs Navega y vs La Cistérniga antes de Navidad, y vs Bovedana la semana pasada).

ZONA MIXTA

El técnico mirobrigense Aris Marcos explicó tras el encuentro que los suyos habían dado “una gran versión: hemos intentado llevar constantemente la batuta combinando muy bien y dando velocidad al juego”. Asimismo, felicitó al equipo “por su carácter, garra y ganas de lavar la imagen del partido frente a la Bovedana”, incidiendo en que “esa es la actitud; estoy muy contento y satisfecho con dejar la portería a cero”.

En el capítulo individual, Aris Marcos menciona la labor de Alberto García, quién “hizo un auténtico partidazo”; Dani Crespo, que también lo firmó “anulando completamente al mejor jugador de la Ponferradina”; y Pepo, con “dos grandes paradas con el 0-0”. En cualquier caso resalta que defensivamente el equipo estuvo “sensacional; siendo un equipo solidario y remando todos los jugadores en la misma dirección”.

La victoria lograda es “muy importante para coger confianza” y encarar los dos partidos que tienen ahora en casa, que “hay que ganar para unirnos al tren de los sueños”, para lo cual “el Francisco Mateos tiene que volver a rugir”. Para esos dos partidos ‘habrá que esperar’: la semana que viene no habrá liga, retomándose la competición el primer fin de semana de febrero, durante el cual jugarán 3 partidos en casa en apenas 4 semanas (incluido en Carnaval).