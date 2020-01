Carbayo: “La decisión es de Unionistas y no se van a poner gradas supletorias por falta de tiempo para una inspección técnica”

Sábado, 18 de enero de 2020

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, habló sobre la polémica generada por el Unionistas – Real Madrid de Copa del Rey no quiso aclarar si hay o no licencias para Las Pistas y dejó entrever que no acudirá al palco el próximo miércoles.

Decisión de Unionistas: “La última noticia que tengo es que Unionistas ha decidido jugar en Las Pistas. Yo he intentado tender puentes y abrir puertas que estaban cerradas como alcalde. Ha mejorado la relación del Ayuntamiento con Unionistas y el Salamanca UDS, que ha colaborado en todo, pero la posibilidad del Helmántico se ha rechazado. Quiero agradecerle al club (el Salamanca UDS) que haya antepuesto el interés de la ciudad. Ojalá esta oportunidad hubiera podido ser aprovechada por el máximo número de personas y lo hemos intentado hasta el último momento. Lo que queda es ayudar para que este partido sea una fiesta”.

Ampliar gradas: “Es una gestión que se ha hecho con un proyecto y es un tema técnico. Teníamos muy pocos días e informes que resolver. No ha sido posible superar las dificultades y hemos intentado ayudar, pero al final el partido será sin gradas supletorias. Ha habido una dificultad, que no ha sido determinante, por la preocupación de la Delegación de Atletismo sobre el deterioro de la instalación”.

Falta de licencia: “Si el PSOE y José Luis Mateos quieren responsabilidades, se las deben pedir a sus propios compañeros de partido, ya que en 1993 se produjo la venta de Las Pistas al Ayuntamiento de Salamanca y a la Diputación de forma conjunta. Y fue por la decisión favorable del partido socialista y siempre se han utilizado para actividades deportivas y tiene posibilidad de realizarse desde que se construyeron”.

Problemas desde 2002: “No, no, ha habido diversas actividades de fútbol y atletismo, se han batido récords mundiales... El que tenga dudas, que pregunte a sus compañeros”.

Mal estado de la documentación: “Un expediente complejo necesita maduración y estamos con muchas prisas. Se ha tomado una decisión en horas y la administración lo lleva otra distinta, lo que dificulta todo. Desde el Ayuntamiento hemos hecho todo. La decisión es del club y les deseo lo mejor”.

Peor opción: “Yo no voy a decir que es la peor opción jugar así. Es la que hay y el club lo ha decidido. Me hubiera gustado que muchos salmantinos hubieran podido ir, pero eso no estaba en mi mano. No podríamos garantizar un acuerdo entre Unionistas y el Salamanca”.

Presencia en el palco: “El alcalde es del Barça y el blanco es para el vino blanco, las camisas y el vino blanco”.