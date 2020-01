Sábado, 18 de enero de 2020

El club lanzó una oferta de 10.000 entradas a 2 euros con el objetivo de crear un gran ambiente en el estadio

El Salamanca UDS quiere hacer del Helmántico su principal arma para ganar al Amorebieta (domingo, 17:00 horas). El club lanzó una oferta de 10.000 entradas a 2 euros con el objetivo de crear un gran ambiente en el estadio.

El conjunto charro no atraviesa por un buen momento de forma tras la llegada de Aitor Larrazábal al banquillo, aunque el técnico vasco aseguró en la de prensa previa al duelo que “necesitan ganar”. Mientras, el exjugador del Athletic Club no podrá contar con Chatón, One y Amaro para la cita ante una escuadra de su tierra.

De este modo, los jugadores blanquinegros tratarán de brindarle una alegría a su afición en el primero choque del año en casa, puesto que las primeras jornadas tuvieron que jugar en Tajonar y Fadura frente a Osasuna ‘B’ y el Arenas de Getxo. Por otro lado, Rafa Mella causó baja este pasado viernes y Diego Aguilar sigue sin llegar casi dos meses después de que se anunciase su fichaje.