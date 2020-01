La Diputación esperará a la adaptación definitiva al 5G para reevaluar las necesidades de la TDT en la provincia

Sábado, 18 de enero de 2020

La Diputación de Salamanca prefiere esperar. A pesar de disponer de un pormenorizado estudio que ya evalúa las necesidades de los pueblos de la provincia con dificultades para recibir la señal de TDT, volverá a analizar la situación una vez que se termine de adaptar el territorio charro a la tecnología 5G.

La nueva liberación del espectro radioeléctrico entre las frecuencias 694 y 790 MHz para mejorar el servicio de banda ancha inalámbrica y la conectividad móvil no implica variaciones en el número de canales de televisión que se podrán sintonizar pero podría afectar a la situación de las zonas ‘de sombra’. Por ello la administración provincial considera que lo más prudente es reevaluar la situación a partir del 1 de julio, una vez que haya finalizado el plazo que marca la ley para realizar el nuevo ajuste.

Un solución complicada

Así lo confirmaba a SALAMANCARTVALDIA el diputado provincial de Asistencia a Municipios, Manuel Rufino García, quien reconoce que la solución no es fácil ante el gran número de núcleos de población de Salamanca, más de 500, a los que se debe garantizar la cobertura. Cada caso, explica, es un mundo. Junto a quienes tienen dificultades para ver la tele “porque la señal TDT es tan precisa como sensible por lo que ya no admite medias tintas como sucedía con la televisión analógica” están aquellas localidades que padecen interferencias por la saturación de señales c

Alternativas de señal que se activarían cuando baja la calidad para las que no servirían, hoy por hoy, los repetidores secundarios que replican la señal TDT o la modulación de la señal a demanda -que no resulta sencilla- podrían ser el destino de los 150.000 euros que La Salina reserva para atender a los problemas de un recurso de ocio cuya ausencia afecta notablemente al día a día de los habitantes de la Salamanca rural. Se sospecha, sin embargo, que la cantidad se quede corta para recomponer la situación después de la llegada del 5G. Sin embargo, el diputado también reserva un apartado para el optimismo “porque la llegada del Segundo Dividendo Digital podría arreglar alguno de los problemas que la señal TDT provoca en la provincia”. De igual modo, si las necesidades económicas no fueran mucho más exageradas, García reconoce que la Diputación se plantearía hacer el esfuerzo económico para poner, de una vez por todas, a todos los ciudadanos de la provincia al mismo nivel.