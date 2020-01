¿Conocen el palabro PRODUCIERA?

PRODUCIERA así se estrena Maria Jesús Montero como portavoz del gobierno, aún recuerdo cuando la esposa de un” líder político mencionó allá por los lejanos años 80 “miembros y miembras” aquello fue de risa… Su curriculum dice que es usted Montero licenciada en Medicina, y Cirugía. Muchas gracias por su ofrecimiento pero no deseo pasar por sus manos, ni que aconseje sobre mi muerte digna, me la reservo yo para con Él.

Señora María Jesús, está demostrando que habla mucho más de prisa que piensa y es difícil, puedo decirle que no la entiendo, su lengua corre más que vuela el mirlo. Los palabros de hoy, -repase el guión- verá que son antológicos: “Exhorto al PP y a la oposición a que se proceda a desbloquear la renovación del órgano judicial, que lleva tiempo que la ley mandató para que se produciera esa renovación ”

Adjunto lo que dice la RAE: Produciera’ no existe ni es una palabra admitida en el castellano. Se trata de una forma errónea, cuya expresión correcta es ‘produjera’ o ‘produjese’, conjugaciones correctas de la primera y tercera persona del singular del pretérito imperfecto del subjuntivo del verbo producir.

Se termina la lección por hoy, levanten la mochila y a sus casitas

Debe ser que estamos entiempo de REBAJAS y las palabras andan al 90% en precio y ocurrencias, la de Maria Isabel Celaá no tiene desperdicio, ¡ojo que lleva un mensaje nada subliminal!

“Los hijos no son de los padres ¿de quién son? De los estados como por desgracia es ahora España, del estado para aleccionarlos en sus doctrinas, en su pensamiento único. Vaya tres pies para un banco, se nos queda cojo con la Montero, la Isabel y la Irene Montero.

Yo defiendo el uso del “PIN PARENTAL”

Somos los padres los responsables de la formación de los hijos menores y los que deben tener la última palabra sobre el desarrollo personal de sus hijos. Estos comunistas siguen el camino iniciado por criminales como Mao, Lenin, Stalin los Castro. Debemos oponernos a que logren sus objetivos. Malos tiempos para España. ¿Pero que es el Pin parental? Una solicitud propuesta por VOX, dirigida a los directores de los centros educativos dónde estudian nuestros hijos, es un poco largo el contenido y resumo:” … Con tal instancia solicitamos a la dirección que nos informe previamente, a través de una AUTORIZACIÓN EXPRESA sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación”.

Lo de Celaá en la Región de Murcia es dictadura pura y dura. Me causa risa nerviosa escucharles, lo que proponen ustedes es fabuloso, pero lo que pensamos los demás, no sirve ¡basta ya de marxistas, dictadores! Y nos llama Irene Montero “padres homófobos” toma del frasca carrasca.

Los niños tienen derecho a una buena educación, pero los padres también tienen derecho a supervisar que tipo de educación se les están dando, las leyes son para proteger los derechos de todos no para imponer la ideología de un partido político adoctrinando a los menores. Hay que tener mucho cuidado con esto, es un delito, la libertad del individuo no puede ser restringida y anulada por las ocurrencias de una ministra. Por favor fuera bromas, otra vez jugando con algo tan importante como es la EDUCACIÓN, veo que no importa quién gobierne, unos la llaman esto, los otros aquello… cada uno quiere dejar su impronta y ahora viene la Celaá y se supera, deja enanos a su correligionarios en educación. Son nuestros hijos y cada familia debe educarlos según sus ideas, no como a ustedes les salga del forro del chaleco ¡leches!

EXHORTO al Mundo y la Justicia para que se PRODUCIERA LA RENOVACION del MANDATÓ de tanto indeseable. El espectáculo que nos va dar este desgobierno, debería de ser por abono, como las privadas de TV.