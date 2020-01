Luis Rubiales ayuda a un motorista accidentado en Salamanca

Viernes, 17 de enero de 2020

Según cofirmaba en El Partidazo de Cope, "he salido corriendo y después de asegurarme de que estaba bien le he dicho que me iba para que la gente no se pensase que había sido yo"

Un motorista de 58 años caía al suelo en Salamanca, este jueves, debido a la maniobra realizada por el vehículo que le precedía. En ese momento, el automóvil que iba detrás paró y de él se bajaba el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para preocuparse y auxiliar al accidentado.

“Tengo el tobillo dañado por la caída, me duele un poco la cadera, pero estoy bien”, explicaba Lolo, el accidentado, en la Cope. Una vez en el suelo, vio sorprendido como la persona que se acercaba a auxiliarle era el presidente de la RFEF: “cuando lo reconocí dije ¡coño, Rubiales!”. “Se acercó y me preguntó si estaba bien y si me ayudaba a levantar la moto”, añadía.

El programa de Juanma Castaño también contactaba con el propio Rubiales que manifestaba: “Me da un poco de vergüenza tener que hablar de esto, hemos salido corriendo a levantarlo y ver que estaba bien, me alegro que esté bien”. Además, el dirigente de la RFEF reconocía que “he salido corriendo y después de asegurarme de que estaba bien le he dicho que me iba para que la gente no se pensase que había sido yo".