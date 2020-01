Cifrar nuestros datos a golpe de clic

Viernes, 17 de enero de 2020

Ser conscientes de lo mucho que contamos de nosotros, primer paso para controlar la confidencialidad

Pedimos a nuestro altavoz inteligente que nos ponga una canción o nos diga la hora; consultamos los pasos caminados en nuestra pulsera de actividad; subimos a la nube las fotos del último cumpleaños o controlamos desde el móvil la hora a la que queremos que se encienda la calefacción mientras nos bajamos en la tablet la aplicación que está de moda a la que le contamos cual es nuestro color de ojos, qué numero calzamos y hasta un número de cuenta si nos lo pide.

Vivimos en un mundo de datos, los que el progreso tecnológico nos obliga a facilitar para poder sentirnos parte de esta evolución que atraviesa ahora la fase del llamado ‘internet’ de las cosas… pero hasta hace no mucho no teníamos del todo claro qué hacen esas cosas con todo lo que les estamos contando. Pero caímos del caballo.

A la ligera

El escándalo de la empresa Cambridge Analytica supuso una bofetada de realidad que sacudió los cimientos de un gigante como Facebook cuando quedó constatado que los datos que los usuarios ofrecen de sí mismos mientras interactúan en esta red social -se calcula que más de 2.500 por persona- eran utilizados ilícitamente para poner en marcha campañas publicitarias o promocionales ajustadas al perfil de cada uno.

Un golpe de este calado ha sensibilizado al mundo en lo que ha supuesto un nuevo aldabonazo para la protección de nuestra privacidad. Al menos aquellos días demostramos estar muy sensibilizados. Pronto se cumplirán dos años, Facebook acaba de recibir una histórica sanción en Brasil cercana al millón y medio de euros… y nosotros seguimos proporcionando datos biométricos a aplicaciones como Faceapp sin tener la certeza de dónde terminarán nuestras caras avenjentadas simulando el paso del tiempo o creando, quien sabe, un inmenso archivo que pronto nutrirá a los actores de la siguiente revolución, la de la inteligencia artificial.

La división ibérica de Google ha constatado que más del 40 % de las personas que navegan por Internet cree innecesario activar medidas de seguridad. De hecho, casi el 70 % de quienes alguna vez han sufrido un problema relacionado con la seguridad, no se protege para evitar nuevos sustos. Adoptan una actitud pasiva convencidos de que el problema no se repetirá y no tocan ni uno de sus datos de seguridad.

Al usuario medio aún le cuesta entender que, cuando accede a una herramienta por la que no desembolsa ni un céntimo, automáticamente se convierte en el producto. Por eso empieza a recibir anuncios relacionados con búsquedas recientes e, incluso, con inocentes conversaciones.

Pedagogía y recomendaciones

Para evitar que se trafique con nuestra vida privada, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone a nuestra disposición multitud de recursos. Entre ellos destaca un canal de Youtube en el que, a través de sencillos videos, se realizan multitud de recomendaciones sobre aspectos muy puntuales relacionadas con nuestro día a día digital al tiempo que se incide en resaltar que cada vez que tecleamos o navegamos por internet estamos dejando un rastro. Y, muy a nuestro pesar, los rastreadores son cada vez más avispados.