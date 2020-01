Presentado un Plan como “camino a seguir” para llegar a ser Patrimonio de la Humanidad

Jueves, 16 de enero de 2020

El Espacio i acogió en la tarde del jueves la presentación en Miróbriga del Plan Estratégico de las Fortificaciones de Frontera de Almeida y Ciudad Rodrigo, un documento que ha elaborado un equipo dirigido por el arquitecto Fernando Cobos con el objetivo de ayudar a la candidatura de Miróbriga a Patrimonio Mundial de la Humanidad, declaración con la que cuentan ahora mismo 48 enclaves en España.

Esta candidatura está subordinada a la que ya está conformada en la actualidad en tierras portuguesas con 4 ciudades con recintos abaluartados involucradas: Almeida, Elvas, Marvão y Valença do Minho, que Portugal podría presentar este mismo año a la UNESCO para conseguir la Declaración. La cuestión sería cuál es la mejor forma para que Ciudad Rodrigo se una a esa candidatura, pensándose como una opción que Miróbriga “se proponga como dupla de Almeida”, según explicó Fernando Cobos. Otra opción sería que esas 4 ciudades consiguieran en un primer término la Declaración y posteriormente se uniera Ciudad Rodrigo.

El Plan explicado en la tarde del jueves a los medios de comunicación y a los miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento (sólo faltó Laura Vicente) plantea el “camino a seguir” si se quiere ser Patrimonio de la Humanidad, para lo cual se quiere incidir ante la UNESCO en la singularidad de la frontera fortificada de La Raya frente al resto del mundo.

Eso sí, no quiere decir que todo lo que se recoge en el Plan deba estar hecho para conseguir la Declaración, sino que la UNESCO la puede conceder sabiendo que Ciudad Rodrigo tiene claro el camino de futuro. Dicho que otro modo, “UNESCO no te exige que tengas todo resuelto, pero sí un Plan para ello y que eres consciente de lo que hay que hacer”. La clave del Plan es “irlo siguiendo, no importa si rápido o lento, y no desviarse del camino”.

Así se ha hecho el Plan

Según fue explicando Fernando Cobos, para establecer ese “camino a seguir” se ha hecho un importante análisis, empezando por el territorio, explicando cómo se fue formando La Raya, y cómo ha ido cambiado. Asimismo se repasa que “todo el territorio está jalonado de estructuras arquitectónicas que interesa conocer”, o cómo fue el proceso constructivo de la muralla mirobrigense.

Ese análisis también ha abarcado el ámbito turístico, haciéndose encuestas en Almeida y Ciudad Rodrigo, que han dejado claro que no se venden como “un paquete”, pese a que “juntos tienen un peso mayor”. Asimismo, se ha descubierto que Almeida depende turísticamente mucho más del Patrimonio que Ciudad Rodrigo. A la hora de hacer este análisis se ha seguido la Metodología del Plan de Gestión de UNESCO.

A partir de todos esos datos, se ha hecho un análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la zona, apuntando Fernando Cobos que “en estos momentos no hay problemas graves en Ciudad Rodrigo ni Almeida” que impidan la Declaración de ambos como Patrimonio Mundial de la Humanidad. En todo caso, “si se quiere ir juntos, hay que tener las mismas leyes, y registros en ambos lados”.

El Plan establece un “catálogo de patologías” de ambas localidades y se ha hecho “una programación para intervenir”, en los fosos, el glacis, la muralla, etc. Estas “propuestas de intervención” habría que “irlas desarrollando poco a poco”. Por ejemplo, en Ciudad Rodrigo habría que “plantar árboles en un sitio (por ejemplo en la Brecha Grande), quitar de otro, eliminar una línea de alta tensión de la Puerta de Santiago...”.

Además, habría que “fortalecer la relación actual de la ciudad con el Teso de San Francisco”, para poder llegar hasta el mismo (por ejemplo habría que crear un nuevo paso bajo la vía del tren). Según señaló el alcalde Marcos Iglesias, en el Presupuesto del Ayuntamiento para 2020 ya habrá algunas cantidades para actuaciones que marca ese Plan.

Asimismo, se plantea lo que habría que arreglar en el “camino histórico” entre Almeida y Ciudad Rodrigo, que ha sido analizado. Por otro lado, en el Plan también se establecen algunas cuestiones más técnicas, como el establecimiento de una “banda de protección más allá del glacis”, donde, por ejemplo, no se podría construir para no dañar el paisaje monumental.

Como otras cuestiones, se apunta que el depósito de aguas del centro histórico es un elemento “disonante”, o que habría que intentar elaborar “una Plataforma Digital Común” entre ambas localidades. De igual modo, este Plan ya se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el nuevo Plan Especial del Recinto Histórico de Ciudad Rodrigo.