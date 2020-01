Jabi Luaces, sobre el gol de Guille Andrés: “Me ha dicho: sácame que meto gol”

Miércoles, 15 de enero de 2020

El técnico de Unionistas de Salamanca valoró la victoria conseguida frente al Barakaldo que le permite abandonar al equipo los puestos de descenso de categoría

Jabi Luaces, técnico de Unionistas de Salamanca, valoró la victoria conseguida frente al Barakaldo que le permite abandonar al equipo los puestos de descenso de categoría.

Clave del partido: habíamos perdido en centro del campo y las segundas jugadas. Nos faltaba balón y crear juego. Con los cambios hemos abierto el juego y Gallego ha abierto el campo. Hemos empezado a llegar más y a gozar de más oportunidades, pero nos ha faltado entrar al primer palo. Estuvo también la jugada de De la Nava, que era más difícil fallarla que meterla. Álvaro ha reventado el partido. Tenemos que seguir remando.

Titularidad de Óscar: dije desde el principio que íbamos a reforzar el equipo con distintos perfiles. Su envergadura nos tiene que dar distintas opciones. Es un hombre fuerte y muy físico que ha hecho un desgaste muy grande.

Actuación de Mario: nos ha dado mucha seguridad. Ha solventado de manera satisfactoria el trabajo que ha tenido. Hemos acertado con el perfil del portero. Ha estado seguro en el juego y portería a cero otra vez.

Las Pistas lo tienen claro: yo ya lo he dicho por activa y pasiva. Jugamos aquí y se tienen que poner los medios para jugar aquí. Aquí al lado no va a ser. El club lo ha dejado claro.

Gol de Guille Andrés: me ha dicho sácame que meto gol. Es un pedazo de futbolista y un pedazo de persona. El club es una pasada, pero es que tenemos un vestuario increíble. Ellos están convencidos y alegres. Yo he venido porque sabía que lo íbamos a sacar. Hay alguno que no juega y estará fastidiado, pero a las personas se las ve como son en las malas, cuando no juegan y trabajan con respeto a los compañeros, al cuerpo técnico, etc.