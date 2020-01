Comenzó un nuevo año... transformase es primordial

El mejor regalo que podemos ofrecernos y regalar a los otros es nuestra propia transformación

La fabula de la oruga que no sabía quién era

La oruga Adolfina, se quedó dormida, sintiendo una gran paz a su alrededor y pensando que su destino era ser algo más que una simple oruga. Durmió y durmió, haciendo crecer a su alrededor una crisálida, un caparazón la mantuvo con esa sensación de paz el tiempo suficiente para convertirse en otro ser.

Cuando despertó se sentía atrapada en una coraza pesada que no le permitía moverse. Sintió que en su espalda había crecido algo extraño, con esfuerzo movió lo que parecían unas enormes alas azules y la pesada coraza se rompió. La oruga ya no era un gusano, era una mariposa azul. Sin embargo, había sido larva tanto tiempo que no se dio cuenta que había cambiado.

La mariposa bajó por el árbol usando sus pequeñas patas, a pesar de que ahora tenía alas y podía volar. Adolfina, cargaba con el peso de aquellas grandes alas, un peso que poco a poco consumía sus fuerzas. Lamparilla se movía como había hecho siempre. Pero sus alas no le permitían moverse sobre el suelo con tanta agilidad como antes.

La mariposa que creía seguir siendo una oruga no entendía por qué su vida se había complicado tanto. Cansada de cargar con el peso de sus alas, decidió volver a la rama en la que se había transformado. Esta vez, al intentar trepar por el árbol, avanzar le resultaba imposible.

Una ráfaga de viento hizo que retrocediera. La alzó la vista hacía la rama que parecía muy lejana y comenzó a llorar. Al oír su llanto se acercó una hermosa y sabía mariposa blanca, se posó sobre una flor y durante un rato observó a la mariposa azul sin decir nada. Cuando su llanto se calmó, la candelilla blanca dijo:

—¿Qué te ocurre?

—No puedo trepar hasta esa rama. Algo que antes, sí podía hacer.

Aunque no puedas trepar hasta esa rama… quizás puedas volar hasta ella.

Adolfina que creía seguir siendo una oruga miró de forma extraña a la mariposa blanca y a continuación se observó a sí misma y sus grandes y pesadas alas. Las movió con fuerza y las abrió. Eran grandes y hermosas, de un azul intenso que la oruga transformada se asustó y las volvió a cerrar rápidamente.

Si no usas tus alas desgastas tus patas.- Dijo la experimentada mariposa, alza el vuelo mientras abre sus alas y se aleja con elegancia.

Alzar el vuelo

La mariposa Adolfina observa asombrada cada movimiento y reflexiona sobre las palabras que la blanca mariposa le dijo. En ese instante comenzó a entender que ya no era una oruga, que quizás aquellas pesadas alas podían ser de utilidad.

Las abrió de nuevo y está vez las mantuvo abiertas, cerró sus ojos y sintió como el viento las acariciaba. Las alas formaban parte de ella y aceptó que ya no era una oruga, por lo que no podía seguir viviendo como tal.

Abrió sus alas más y más, cada vez era más mariposa y menos oruga, observó el azul hermoso casi mágico. Cuando quiso darse cuenta estaba volando, ascendía lenta y suavemente hacía la rama. Volar era mucho más sencillo que arrastrar sus patas, todavía debía perfeccionar su vuelo. Descubrió que el miedo no le había permitido aceptara quién era realmente.

“Lo que se resiste persiste, lo que se acepta se transforma”. (Clara Molina)