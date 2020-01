José Bono señala que "no conviene levantar fronteras ni en Cataluña ni en León"

Martes, 14 de enero de 2020

El expresidente expresidente del Congreso de los Diputados y exministro socialista José Bono ha visitado Salamanca para presentar su libro 'Se levanta la sesión'

El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro socialista José Bono ha mostrado su desacuerdo con la iniciativa defendida por representantes del PSOE en León de promover una región leonesa.

"No estoy de acuerdo, me parece que a estas altura no conviene levantar fronteras ni en Cataluña ni en León", ha apostillado durante un encuentro con los medios de comunicación durante su visita a la Universidad de Salamanca (USAL). Sobre esta misma cuestión, el político socialista José Bono ha explicado: "Mi partido no es un cuartel y por tanto alguien puede decir algo que no sea mayoritariamente acogido, y no estoy de acuerdo".

Así lo ha señalado antes de presentar en la USAL su libro 'Se levanta la sesión', un acto que ha tenido lugar en el Aula Miguel de Unamuno de las Escuelas Mayores de la institución académica salmantina, a partir de las 19.00 horas. Con esta obra de la editorial Planeta, Bono cierra la trilogía que inició con 'Les voy a contar' y 'Diario de un ministro' y en ella ahonda en temas, anécdotas y conversaciones que remontan al lector a distintos momentos trascendentales de la política nacional.

Entre otros asuntos, el político manchego repasa en la publicación situaciones de la reforma del artículo 135 de la Constitución, el golpe de estado del '23-F', la abdicación del rey Juan Carlos I o las vivencias en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre Cataluña.

El exministro socialista y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha manifestado que "es verdad que falta inteligencia en algunos líderes secesionistas, creyendo que van a vencer sin convencer". Y, con referencia a Miguel de Unamuno, quien escuchó en la misma sala que Bono ha visitado en Salamanca las palabras de "viva la muerte y abajo la inteligencia" en 1936, a lo que respondió entonces -en 1936- "venceréis pero no convenceréis", el ex ministro ha reseñado también sobre la situación actual de Cataluña que "nadie puede convencer si no es con la ley en la mano".

Además, de nuevo con alusiones a las palabras de aquel episodio en el Paraninfo, en los inicios de la guerra civil, ha respondido: "que a Torra le falta inteligencia, eso no hace falta venir a Salamanca para decirlo". "Es poco inteligente y muy poco generoso querer levantar fronteras para vivir mejor", ha apostillado en el mismo encuentro con los medios de comunicación en el Edificio Histórico de la USAL.

Por otra parte, ha recriminado que "se ataca a Cataluña porque haya ciudadanos allí que, de una manera u otra, no se sienten españoles", cuando a su parecer la forma de afrontar la situación desde el resto de España debería ser "con generosidad e inteligencia", y recordando a este sector de la sociedad catalana que, de conseguir sus postulados secesionistas, "fuera de España van a vivir peor".

En cuanto al nuevo gobierno de Pedro Sánchez y el recientemente estrenado Consejo de Ministros, ha reconocido que tiene "un componente noticioso" que el número de integrantes haya crecido, pero él se ha querido centrarse en su "deseo" de que a sus miembros "les vaya bien", porque "será una manera de que le vaya bien a España".

Asimismo, aunque ha mostrado su creencia de que es "más apetecible" un gobierno con mayoría absoluta para estar "más cómodo" a la hora de tomar decisiones "de acuerdo con sus postulados", ha apuntado que los españoles han querido que se conforme el primer gobierno de coalición de la democracia bajo "la única fórmula gubernamental posible" en estos momentos y la composición actual de la Cámara.

Esta composición contiene integrantes, además del PSOE, de Podemos, que a su parecer "se han moderado" y, respecto a la abstención de los representantes de ERC, se ha referido a ellos para decirles que han de "perder toda esperanza" de cumplir con su objetivo de autodeterminación.

"El derecho de todos no puede ser sustituido por el derecho de unos pocos", ha apostillado sobre este asunto, sobre el que también ha insistido en que "se va a llevar adelante su solución como mandan y ordenan las leyes". "La ley se cumplirá", ha añadido.

