El Ayuntamiento aplaza el proyecto de una depuradora en Majuges por no disponer de terreno municipal

Martes, 14 de enero de 2020

La alcaldesa asegura que no se abandona el proyecto, pues buscará un enclave de propiedad municipal y una ayuda mayor

El Ayuntamiento de Vitigudino ha renunciado a la subvención de casi 20.000 euros concedida por la Diputación Provincial para la construcción en Majuges de una depuradora de aguas residuales. El motivo de esta decisión, como explicaba la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, a LAS ARRIBES AL DÍA, se debe a que el proyecto se ubicaba sobre terrenos privados y la imposibilidad de contar con suelo público como en principio pretendía el actual equipo de gobierno, “porque es que no hay masa municipal, no existe”, aseguraba De Paz.

La decisión de desistir de la subvención “no significa que el Ayuntamiento renuncie al proyecto”, añadía la alcaldesa, pues “aunque hemos rechazado la subvención en principio, vamos a buscar un enclave en la que se pueda construir con toda la legalidad y que sea de titularidad municipal y, además, con una subvención mayor”.

De esta forma, Luisa de Paz salía al paso de “rumores que apuntaban a que la decisión se debía a que no habíamos enviado la documentación y eso no es verdad. La documentación se ha enviado completa y teníamos la subvención, el problema es que no tenemos suelo”.

El proyecto presentado a la Diputación la legislatura anterior tenía un presupuesto de 79.302 euros y consiste en un sistema mediante tanques de decantación de filtro verde, respetuoso con en el medio ambiente. El presupuesto máximo admitido en la convocatoria del Plan de Depuración 2018 era de 60.000 euros, por lo que la ayuda concedida se traducía en un 25% del presupuesto real, el resto debía ser de aportación municipal.