Javier Tejedor: “El partido contra el Real Madrid será en Salamanca al 99,99 % de seguridad”

Martes, 14 de enero de 2020

El vicepresidente de Unionistas reitera que la intención del club es jugar el histórico partido en las Pistas del Helmántico

El vicepresidente de Unionistas, Javier Tejedor, ha celebrado con todo el equipo el emparejamiento con el Real Madrid en Copa del Rey y señaló que es todo un logro para el club: "Una auténtica locura. Es un sueño, no me lo puedo creer, es una emoción muy grande. Demasiado que procesar. No sabemos ni la repercusión que tendrá esto para el club. Seguro que será un apoyo económico, pero lo importante es traer fútbol así a Salamanca. Y una alegría para los socios que han sufrido tanto desde la desaparición de la UDS.

Respecto a la posibilidad de que el partido se juegue fuera de Salamanca, Tejedor señaló en medio de la euforia que “casi con total seguridad el partido se jugará en Salamanca, al 99,99 % seguro".