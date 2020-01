Unionistas presenta a Pablo Aguilera y Óscar González, dos jóvenes con proyección y mucha ‘hambre’

Lunes, 13 de enero de 2020

Se trata de dos jugadores jóvenes y con proyección que vienen a ayudar al equipo blanquinegro a salir de los puestos de descenso

Unionistas de Salamanca presentó esta tarde a Pablo Aguilera y a Óscar González como nuevos jugadores de su equipo. El extremo, de 21 años, procede del Novelda CF, donde esta temporada ha logrado siete tantos en los 16 partidos que ha disputado con el conjunto alicantino y firma por dos temporadas y media. Óscar, por su parte, llega cedido por el Real Valladolid.

Definición de los jugadores por parte de Jabi Luaces: de Pablo me dijeron que era un pepino y que había que hacerlo. Por eso está aquí. En ataque queríamos un hombre corpulento como Óscar. Es un hombre fuerte, potente, veloz y con mucha hambre, algo que yo buscaba. Los dos tienen lo que yo busco, que es mucho trabajo a parte de la calidad que tienen. El que no corre en este equipo no juega. Ya lo vieron en el partido ante el Deportivo. Dentro de lo que había en el mercado les hemos elegido a ellos. Sumamos juventud y calidad. Siempre tiene que haber alguien que te dé la oportunidad. Les vamos a dar la oportunidad de entrenar y trabajar y ellos se tendrán que ganar jugar.

Primeras impresiones de Pablo Aguilera: muchas gracias por la bienvenida. Todo ha sido fácil y no me pensé dos veces venir aquí. Me pegué un madrugón el domingo para ver el partido y viví algo mágica. Quiero mejorar cada día como futbolista. Tengo ganas de demostrar la confianza.

Llega del Novelda: allí confiaron mucho en mí y me han hecho crecer para estar hoy aquí.

Primeras impresiones de Óscar González: quería agradecer el trato a Jabi Luaces para poder fichar. Esto es nuevo para mí porque nunca he salido de mi casa. Voy a darlo todo y a luchar el puesto.

Jugó ante Unionistas: me parece un equipo luchador. Yo soy así, luchador. Estoy para demostrar que podemos salvar la categoría.

Rivales por el puesto: estoy como ellos, para luchar el puesto e intentar jugar.