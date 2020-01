España logra tres nominaciones para los prestigiosos premios Oscar

Lunes, 13 de enero de 2020

'Dolor y Gloria' de Pedro Almodóvar como Mejor Película Internacional, Antonio Banderas como Mejor Actor y 'Klaus' en la categoría de Mejor Película de Animación

Buenas noticias en las candidaturas de los Oscar. La película 'Dolor y Gloria' de Pedro Almodóvar ha sido nominada a Mejor Película Internacional, Antonio Banderas a Mejor Actor por su papel en el film del director manchego, y 'Klaus', cinta navideña de Netflix (y primera de animación producida por la plataforma) dirigida por el español Sergio Pablos, en la categoría de Mejor Película de Animación. Es decir, tres nominaciones españolas.

El próximo 9 de febrero se celebrará la 92º edición de los Oscar en el Dolby Theatre de Los Angeles, y por fin conocemos los nominados. Unas nominaciones que llegan justo una semana después de los Globos de Oro, premios que ya han marcado el camino del éxito a diversas películas, actores y directores, como 'Joker', '1917', Joaquin Phoenix, Quentin Tarantino o Renee Zellweger.

Otras cuestiones a destacar en estas nominaciones. Scarlett Johansson se ha convertido en la primera actriz en ser nominada en dos categorías diferentes después de 13 años, siendo Cate Blanchett la última que lo consiguió en 2007 con ' Elizabeth: la edad de oro' y 'Mi historia sin mí'. Johansson ha conseguido una doble nominación por 'Marriage Story', compitiendo por mejor actriz, y 'Jojo Rabbit', compitiendo por mejor actriz de reparto.

Además, Antonio Banderas ha conseguido colarse entre los mejores actores del año por su papel en 'Dolor y Gloria', compitiendo por la estatuilla a mejor actor contra Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Adam Driver y Jonathan Pryce.

Por otro lado, 'Joker' ha sido la película con más nominaciones de la jornada, nada más y nada menos que 11, seguida de '1917', 'Érase una vez en Hollywood' y 'El irlandés' con 10 candidaturas cada una, algo que ya se veía venir desde el triunfo de estas películas en los Globos de Oro. Destacar también como Marvel ha entrado una vez más en la ceremonia de los Oscar, esta vez con 'Vengadores: Endgame'. La película más taquillera de la historia comperitá el nueve de febrero en la categoría de mejores efectos visuales. ¿Quieres conocer todos los nominados? ¡Sigue leyendo!

Mejor película

Le Mans

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor actriz

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger

Mejor actor

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

Mejor dirección

Martin Scorsese

Todd Phillips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho

Mejor actriz secundaria

Kathy Bates

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Mejor actor secundario

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

Mejor vestuario

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Érase una vez... en Hollywood

Mejor banda sonora

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor montaje de sonido

Le Mans'66

Joker

1917

Érase una vez... en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Joker

1917

Le Mans'66

Érase una vez... en Hollywood

Mejor película de habla extranjera

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos

Mejor fotografía

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

Mejor guion adaptado

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

Mejor guion original

Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor canción

(I'm gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can't let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor diseño de producción

El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parásitos

Mejores efectos especiales

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor maquillaje y peluquería

El escándalo

Joker

Judy

1917

Maléfica: maestra del mal