Piojo ya piensa en grande: “Me gustaría jugar contra el Real Madrid o el Barcelona”

Domingo, 12 de enero de 2020

El capitán de Unionistas quiso agradecer el apoyo a la afición en un día histórico para el club de Las Pistas

Piojo, capitán de Unionistas, mostró su deseo de medirse “al Real Madrid o el Barcelona” tras eliminar al Deportivo de La Coruña en Las Pistas.

Historia: “Es un día muy bonito. En la grada había el rúnrún de que estábamos cansados y no íbamos a poder, pero creo que no ha sido así. Por momentos no se ha visto qué equipo era el de Segunda División y los dos hemos tenido ocasiones. El empate en el partido y en la prórroga ha sido justo y los penaltis son una lotería. No hay que desviar la atención de la Liga”.

Penalti de José Ángel: “No te da tiempo ni a pensar, son situaciones muy rápidas… No hemos tenido fatiga y todos han aportado, incluso los que no han jugado hoy. La gente aparece cuando peor estamos y a ver si tenemos suerte con la ‘bolita’ en el sorteo”.

Sorteo: “He tenido la suerte de jugar contra el Atlético de Madrid y me gustaría jugar contra el Real Madrid o el Barcelona, pero si viene el Atleti, también lo firmo (bromea)”.

Ambiente en Las Pistas: “Sólo podemos decir gracias y que el miércoles tenemos otra batalla. Y que lo disfruten, que nosotros lo vamos a hacer”.