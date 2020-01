¿Quien dijo que ETA se terminó?

¿Quién dice que ETA se terminó? 300 asesinatos sin resolver, cientos de crímenes sin esclarecer, terroristas fugados, otros en las Instituciones Públicas y en las diferentes Administraciones, etc. etc

Millones de españoles salimos a la calle aquel lejano 13 de julio de 1997 cuando “los valientes etarras” asesinaron a Miguel Ángel Blanco. España ganó mostrando las manos manchadas de blanco por goleada contra el terror. Hoy siento dolor, cuando energúmenos, sí, 65000 enfermos ayudados por ERC, PNV , EH, Bildu y Podemos, una delegación de ERC y en la empanada no podían faltar UGT y CC.OO salen en Bilbao a corear que los presos de ETA salgan de las cárceles ¿Y los asesinados? ¿Para cuándo el regreso a sus hogares? Les seguimos esperando.

Por aquel tiempo fuimos de la mano todos, no importaba ideologías, todos a una PSOE, PP,sí lo que hoy ha sido imposible con Pedro, entonces era posible, y lo hicimos encantados de unir nuestras fuerzas para luchar contra el miedo, el terror, la cobardía, el tiro en la nuca, la bomba lapa… Pero no podemos olvidar que aquel PSOE era constitucionalista. Este del PSOE es PSanchista: el que se pone de perfil, y no da la cara por sus casos de corrupción, aliado de terroristas y golpistas, su líder, es el peor y más grande enemigo de tuvo España.

Mentiras y más mentiras, instaladas en Sánchez, aferrado y pegado al poder. ¿El precio?... no importa. Hace un rato he escuchando a unos 15 podemitas, el sarpullido que les produce la bandera de España, nuestra “seña de identidad”. Al Grito de fascistas, hijos de P...a, se crecen. Esta gente tiene en común una disciplina hitleriana, puño en alto y voces unidas, propia de mentes adoctrinadas. No podemos competir con ellos en el control de la calle, porque tienen la determinación y constancia de los tarados (RAE: Que está loco y ha perdido el juicio o se comporta como tal). Nosotros tenemos una vida que vivir, ellos tienen una obsesión sicópata. (DMS: obseso, neurótico, perturbado, trastornado) ¿De qué parte está Sánchez? De parte de toda esta inmundicia, ¿Alguien lo pone en duda? Es el valedor, promotor y garante de la cochambre de asesinos, de nazis del lazo amarillo y comunistas bolivarianos. Si tuviera un mínimo de dignidad, no habría permitido esta vejación, insulto y agravio a los familiares de los muertos, a los que dejaron sin brazos, piernas, visión etc…

La panda del tiro en la nuca y la bomba lapa no tendría el desdichado protagonismo que hoy se ha dado en Bilbo. España tenía cáncer, se la estaba comiendo, ahora se ha convertido metástasis galopante, infestada hasta la médula, gracias a la horda Social-Nazi-Etarra-Comunista. Sois y seréis la ruina de cualquier país donde os implantéis, espero veros erradicados de todos los estamentos.

Hoy el retrovisor debe estar cubierto por la bruma, no reincidamos, pocos quedan vivos para darse la mano en señal de concordia. Dejemos que los muertos entierren a los muertos, si abrimos brechas… es un camino sin explorar y el final es siempre trágico.