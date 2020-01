Jabi Luaces: “No me preocupa el rival de la siguiente ronda. Quiero que Salamanca, el club y la afición sigan disfrutando”

Domingo, 12 de enero de 2020

Jabi Luaces, entrenador de Unionistas de Salamanca, pasó por rueda de prensa a la finalización del partido de Copa del Rey frente al Deportivo de La Coruña.

Histórica clasificación: mis sensaciones son las que transmite el equipo. Llevamos unas semanas siendo un equipo competitivo y hoy lo hemos demostrado. Nos pusimos por delante y luego aguantamos bien tras el empate. Los chicos han sido valientes y pasamos a la siguiente ronda. El mejor de ellos ha sido el portero, realizando tres paradas de mérito. Merecíamos haber pasado antes.

Siguiente ronda: no me preocupa mucho. No sé lo que puede llegar a tocarnos. Quiero que la ciudad, nuestra afición y el club siga disfrutando.

Subida de moral para el miércoles: es una subida. Tenemos tiempo para recuperarnos bien y ver quien podrá jugar el miércoles.

Jugadores tocados: Portilla sintió molestias y fue sustituido en el descanso. Puede que no llegue al miércoles, pero no hay excusas.

Ambiente: ha sido una gozada. Cuando hemos llegado ya había un montón de gente. A eso veníamos también, para vivir una cosa de estas.

¿Dónde jugar la siguiente ronda?: creo que siempre tendríamos que jugar en casa. Ya viví algo parecido con el Portugalete ante el Getafe hace unos años. Es un sitio que tiene dimensiones y composición para darle más aforo. A mí me gustaría jugar en casa, pero decidirá la directiva.

Fichajes: probablemente tengamos dos jugadores más para el miércoles. Mañana se anunciarán. Son dos jugadores de corte ofensivo y estarán listos para el Barakaldo. Son un delantero y un extremo.