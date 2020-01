Fernando Vázquez: “La realidad es que no pudimos contra Unionistas”

Domingo, 12 de enero de 2020

Fernando Vázquez, técnico deportivista, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al encuentro copero ante Unionistas de Salamanca.

Eliminados de la Copa del Rey: en primer lugar me gustaría felicitar a Unionistas. La Copa del Rey es importante para los jugadores que menos juegan y se notó hoy a los jugadores menos habituales cansados. Quisimos jugar algo difentes ante un rival a priori inferior. Nos costó generar peligro. Es una lección para el equipo.

Superados por Unionistas: te puede ganar cualquier y en la Copa del Rey se está viendo. No perdimos el partido, lo empatamos, pero los penaltis nos dejan fuera. Seguiremos trabajando. La realidad es que no pudimos.

Objetivo de la liga: nuestro objetivo es la liga y podíamos pensar que la Copa no importa, pero a mi si me importa porque así es más fácil ganar.

Minutos a los menos habituales: a veces los delanteros son exclavos de como juega el equipo. Cuando a un jugador como Longo, que es un jugador de área, no le pone el equipo el contexto le cuesta. No es culpa de él que el contexto no sea apropiado.

Falta de recursos: lo podríamos haber hecho mejor, pero la superioridad hay que mostrarla. No hay excusas, somos lo que se ha visto.

Unionistas: es un equipo bien entrenado y bien preparado con los recursos que tiene.