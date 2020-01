Mario Fernández: “Llego a Unionistas para competir y para que el objetivo del equipo se cumpla”

Sábado, 11 de enero de 2020

Mario Fernández fue presentado esta mañana como nuevo jugador de Unionistas de Salamanca. El guardameta cántabro, que cuenta con experiencia en la categoría de bronce, en Segunda División e incluso en Primera División, llega para reforzar y aumentar la competitividad en la portería blanquinegra.

Conocimiento del club: me han hablado muy bien del club. Además, tengo un gran amigo dentro del equipo como es Portilla con el que he compartido muchos años en el Racing. He visto vídeos de la gran afición que tiene el club, de que las cosas se están haciendo bien desde el comienzo y Salamanca es una ciudad que me gusta mucho.

Toma de contacto con el equipo: me han arropado mucho desde el principio. Antes de venir ya me habían metido en el grupo. Me han dado todos la bienvenida y es algo que te llega. Se me van a hacer las cosas muy fáciles.

Competencia en la portería: me he presentado a Brais y a Javi. Solo hemos estado juntos un par de horas, pero el trato ha sido bueno. Estamos para competir y para que el objetivo del equipo se cumpla.

Fichaje: tenía ganas de encontrar un club que me gustase, que no estuviese lejos de casa. He tenido otras opciones, pero no me apetecían. Cuando salió la posibilidad de Unionistas no me lo pensé. Estoy cerca de mi familia y todo cuenta.

Posible debut ante el Barakaldo: he estado entrenando con el Barakaldo este último mes y ayer me llamaron unos cuantos compañeros entre risas. Me dijeron que no empezase con mal pie, pero yo miro por lo mío y quiero ganar mañana y el miércoles.

Fotos: Lydia González