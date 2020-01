Viernes, 10 de enero de 2020

El plató de 'Sábado Deluxe' contará mañana con una entrevista poco habitual en el espacio en Telecinco. Después de una semana en la que se ha sabido que no será concursante de 'Supervivientes 2020', información adelantada en exclusiva por YOTELE, Cristina Cifuentes será una de las invitadas estrellas de la próxima entrega del programa presentado por Jorga Javier Vázquez.

Según ha informado Patricia González, directora del formato, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no ha puesto ninguna condición ni veto para sentar mañana en la cadena principal de Mediaset, no mostrando ningún impredimento para hablar de numerosos asuntos políticos y de su vida personal.

Además de la presencia de Cifuente, 'Sábado Deluxe' también contará con la presencia de Mila Ximénez en su plató. La finalista de la séptima edición de 'GH VIP' volverá al programa presentado por Jorge Javier Vázquez en el que será su reencuentro con algunos de sus compañeros de 'Sálvame'.